Общество

ФАНФАНПрезидент РСА объяснил, как изменятся тарифы ОСАГО с августа

Индивидуализация тарифов ОСАГО позволит дисциплинированным автомобилистам получить некоторую скидку при покупке полиса, а вот для агрессивных водителей цена страхования возрастет.
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Базовые тарифы ОСАГО амурские страховщики смогут регулировать самостоятельно

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