Общество
ФАНПрезидент РСА объяснил, как изменятся тарифы ОСАГО с августа
Индивидуализация тарифов ОСАГО позволит дисциплинированным автомобилистам получить некоторую скидку при покупке полиса, а вот для агрессивных водителей цена страхования возрастет.
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Как с августа изменятся тарифы ОСАГО? Объяснил президент союза автостраховщиков
Телеканал 360°27 июля в 10:33
Новые тарифы ОСАГО и выплаты для уволенных: жителей Мордовии с августа ждут перемены
МордовМедиа27 июля в 07:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:24, Ашберн
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Путин предупредил о второй волне коронавируса осенью
Президент России Владимир Путин призвал минздрав готовиться к возможной второй волне коронавирусной инфекции в октябре – ноябре 2020 года.
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Нурмагомедов объявил о бое с Сен-Пьером в апреле 2021 года
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S.T.A.L.K.E.R. 2 получит невероятную графику
Отмечается, что S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается с учетом уникальных возможностей нового поколения игровых консолей Xbox.
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Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки
Модель выйдет на рынок Европы в сентябре. Компания Sony анонсировала выход новой камеры Sony Alpha 7S III.
Деловое.ТВ 07:19
Авто
Модульный электрокар eBussy появится в Европе
Уже в следующем году появится кемпер, небольшой грузовик, однообъемный вэн и даже электропикап. Экстерьер новинки выполнен в стиле ретро.
ГЛАС.RU 27 июля в 08:00
Политика
Запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
В России запуск производства вакцины от COVID-19 начнется в сентябре. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Игры
PS3-игроки достигли ядерного разоружения в Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Игроки Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на PlayStation 3 достигли ядерного разоружения, которое запустило особую кат-сцену.
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Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Что происходит вчера в 03:29
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату
Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
Авто
BMW 5-й серии получила пакет доработок M Performance
Спортивное подразделение BMW — M GmbH разработало тюнинг-пакет для обновленного седана и универсала 5-серии.
АвтоВзгляд 05:53
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала свое фото без макияжа
Звезда российской эстрады София Ротару опубликовала в своем Instagram новый снимок, что бывает крайне редко, еще и без макияжа.
ToDay News Ufa 02:20
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Кино
Netflix снимет спин-офф сериала «Ведьмак»
Стриминговый сервис Netflix собирается снять многосерийный фильм о появлении первого ведьмака «The Witcher: Blood Origin».
Сайт интересных новостей вчера в 19:55
Авто
Toyota признана самым дорогим автомобильным брендом в мире
Стоимость компании Toyota оценили в 41,5 млрд долларов, что позволило ей занять 11 место в общем рейтинге самых дорогих брендов по версии издания Forbes.
Тарантас Ньюс 07:47
Авто
Mercedes представил работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
В Сети был опубликован видеоролик, на котором представлена работа проекционного дисплея Mercedes-Benz S-Class.
32CARS.ru 07:53
Армия и оружие
Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения
Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в море для совершенствования элементов второй специальной курсовой задачи.
Российская газета 03:46
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой
Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
Гаджеты
Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera вчера в 09:39
Гаджеты
Пара процессоров Intel Xeon Ice Lake-SP смогла обогнать 64-ядерный AMD EPYC
Протестированная система состояла из двух 28-ядерных процессоров Ice Lake-SP, что в сумме дало 56 физических ядер и 112 вычислительных потоков.
3DNews вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Карпович может сняться в «Мажоре» с Прилучным вместо Разумовской
Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
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Общество
Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в столице сохранится минимум до конца августа.
RT на русском 07:56
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
Авто
Mercedes-Benz выпустит новый компактвэн T-Class
Новый T-Class будет создан на той же платформе, что и модель Citan нового поколения.
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Игры
Обнародованы системные требования для PC-версии Horizon Dawn
В Steam появилась информация о системных требованиях для запуска игры Horizon Zero Dawn.
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Гаджеты
MIUI 12 получит удобную функцию, которая есть в iOS 14
Разработчики XDA обнаружили, что Xiaomi тестирует похожие функции в коде бета-версии MIUI 12.
Srnsk вчера в 14:05