Футбол
Вести.RuПрезидент «Реала» ищет замену Зидану
Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды. Президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским специалистом.
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Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Политика
На «штурм» базы «Зона 51» в Неваде собрались более двух тысяч человек
В июле около двух миллионов человек записались в Facebook на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы.
РИА Новости 21:38
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Экономика
В Грузии подсчитали потери от снижения турпотока из России
Всего с начала 2019 года и до введения запрета на полеты в эту страну общие расходы российских путешественников в Грузии составили $1,1 млрд — это 33% от того, что потратили за шесть месяцев этого года все приезжающие в Грузию туристы.
Газета.Ru 10:19
Интернет
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости 19:13
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском 17:11
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро вчера в 08:36
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru вчера в 21:08
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Наука
Водопроводная вода может быть причиной возникновения рака
Американские ученые пришли к выводу, что наличие канцерогенов в питьевой воде было причиной возникновения около 100 тысяч онкологических заболеваний в США, пишет Life.
BFM.ru 17:28
Футбол
ЦСКА в Болгарии крупно проиграл в Лиге Европы «Лудогорцу»
Уже в начале встречи свой первый гол в Лиге Европы забил Игорь Дивеев – 0:1. При том, что состав у ЦСКА сейчас, по сути, экспериментальный, мастерства у армейцев хватило, чтобы уверенно контролировать игру.
Казанские ведомости 05:01
Политика
В Киеве грозятся конфисковать купленные россиянами земли
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о намерении властей страны конфисковывать сельскохозяйственные земли, если их будут приобретать россияне.
Газета.Ru 15:23
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
В Дагестане возник бунт в колонии
Газета.Ru 08:47
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе боевиках ВСУ
15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия 07:32
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо
В комментарии к посту Ким призвала людей, страдающих от такой же болезни, не позволять недугу рушить их привычный образ жизни. @poosh Впервые Кардашьян столкнулась с псориазом еще в подростковом возрасте.
Рамблер 07:43
Происшествия
Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу
Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.
Pravda.Ru 04:56
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают 6 игр про Бэтмена
В Epic Games Store до конца следующей недели бесплатно раздают сразу шесть игр, которые посвящены супергерою.
Inc-news.ru 07:22
Авто
В России появился новый Porsche Cayenne Coupe
Новый Cayenne Coupe практически полностью повторяет стандартное исполнение кроссовера, но имеет более скошенную заднюю часть.
SpeedMe вчера в 05:25
Происшествия
Пожар в деревянном доме в центре Томска полностью ликвидирован
Сотрудники МЧС потушили пожар на площади 120 кв. м в расселенном двухэтажном доме в центре Томска.
ТАСС 10:54
Баскетбол
Сборная России стартовала на Кубке мира по регби с поражения от Японии
Регбисты сборной России с поражения начали выступления на Кубке мира, проходящем в Японии.
News.ru 08:45
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в селе на Украине
Микки Рурк, киноактер из США, во время беседы с журналистами рассказал о том, что хочет, чтобы его похороны устроили в деревне Загорцы, расположенной на территории Украины.
Discover24 06:54
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55