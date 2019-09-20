Футбол

Вести.RuВести.RuПрезидент «Реала» ищет замену Зидану

Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды. Президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским специалистом.
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