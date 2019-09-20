Футбол
Вести.RuПрезидент «Реала» ищет замену Зидану
Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды. Президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским специалистом.
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Перес считает, что Алонсо смог бы заменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
Советский спортвчера в 07:57
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Футбол
РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России
Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.
Дождь вчера в 10:03
Происшествия
Упавший под поезд пассажир остановил движение на серой ветке метро
Вести.Ru 18 сентября в 10:54
Политика
Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая
По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.
Вести.Ru 07:28
Общество
Только один самолет участвовал в авиашоу «Соколов России» в Ижевске
Авиашоу пилотажной группы «Соколы России» состоялось в Ижевске 21 сентября.
Деловой квадрат 08:41
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Футбол
Шнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак»
Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о действиях бол-боев на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Спартаком».
RT на русском 07:50
Армия и оружие
Ижевский завод подпишет контракт с Минобороны почти на 100 млрд рублей
Сусанин 19 сентября в 12:33
Гаджеты
Экран Apple iPhone 11 прошел проверку на прочность
Эксперты проверили прочность экранов в iPhone 11. В Apple назвали используемое стекло самым прочным из всех поколений смартфонов.
Актуальные Новости 05:06
Гаджеты
В России начались продажи iPhone 11
В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК вчера в 02:52
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 07:18
Общество
Москвичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер.
Газета.Ru 08:29
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую за инсинуации о поставках российского газа.
Российская газета 07:21
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео
В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Религия
Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов
Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, написал объяснительную.
Lenta.ru 09:09
Происшествия
В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции
Мальчики, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга.
Российская газета 09:22
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
Газета.Ru 07:25
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000
Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов дал клятву не изменять жене «с доступными собаками»
Тарасов написал, что «никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки.»
Дни24 08:11
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ вчера в 09:24
Происшествия
Автомобиль протаранил толпу протестующих в Одессе
Аргументы недели 07:58
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Происшествия
Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане
В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.
Газета.Ru 08:02