Футбол

Вести.RuВести.RuПрезидент «Реала» ищет замену Зидану

Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды. Президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским специалистом.
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Источник: ведущие игроки «Реала» сомневаются в Зидане

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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
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