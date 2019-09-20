Футбол
Вести.RuПрезидент «Реала» ищет замену Зидану
Руководство мадридского "Реала" не устраивает работа Зинедина Зидана в качестве главного тренера команды. Президент "сливочных" Флорентино Перес рассматривает возможность досрочного расторжения контракта с французским специалистом.
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Перес считает, что Алонсо смог бы заменить Зидана на посту главного тренера «Реала»
Советский спортвчера в 07:57
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Автоспорт
Квят останется в «Торо Россо» в следующем сезоне
Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко подтвердил, что Даниил Квят останется в следующем году в «Торо Россо».
Спорт-Экспресс 08:15
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Происшествия
Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке локализован
Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован.
Российская газета вчера в 20:05
Игры
В лаунчере Wargaming Game Center появилась первая сторонняя игра
В онлайн-сервисе, который недавно запустила компания Wargaming, появилась первая игра от сторонних разработчиков.
REGNUM вчера в 05:46
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС вчера в 05:45
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Армия и оружие
Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Газета.Ru 07:44
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Гаджеты
AMD Ryzen 9 3950X и новые Ryzen Threadripper выйдут в ноябре
Компания AMD сообщила, что третье поколение процессоров Ryzen Threadripper семейства Castle Peak выйдут уже в ноябре.
Игромания.ру вчера в 17:55
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Футбол
Кокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 19 сентября в 05:34
Армия и оружие
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Сирийская армия перехватила беспилотник, несущий кассетные бомбы, над районом Джебель-эш-Шейх на юго-западе Сирии, сообщило Сирийское агентство новостей.
РИА Новости 07:02
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК вчера в 03:58
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» провалили первые матчи ЛЕ
Стоит отметить, что проигрыш «Лудогорцу» стал крупнейшим в истории ЦСКА в Лиге Европы.
Inc-news.ru вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей
Куценко сфотографировал терминал, на котором отображается сумма в 17 400 рублей за 23 часа парковки.
РИА Новости 07:15
Футбол
Лестер — Тоттенхэм 0:1 (2-й тайм)
В нынешнем сезоне 26-летний футболист забил девять голов за клуб (5) и сборную Англии (4) в девяти играх.
Sports.ru 08:01
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Армия и оружие
Рассекречены архивы ЦРУ о жизни за «железным занавесом»
ЦРУ рассекретило архивы о том, как создавался социалистический лагерь с точки зрения американцев.
Взгляд.ру 08:18
Экономика
Минприроды повысило стоимость всех зверей в России в 400 раз
Стоимость всех охотничьих ресурсов России составляет 267 миллиардов рублей.
REGNUM вчера в 01:09
Здоровье
Армянская девушка плачет вместо слез кристаллами
Газета.Ru 08:04
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк и известный журналист Сергей Майоров заявил, что артистка перенесла вторую операцию.
Газета.Ru 07:25
Общество
В Германии открылся фестиваль пива «Октоберфест»
Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV.
ТАСС 06:16
Здоровье
Диетологи назвали шесть способов для быстрого похудения
Evo-rus.com 01:59
Культура
Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»
Афиша Daily 19 сентября в 07:56
Происшествия
В Петербурге завели дело после наезда автомобиля на полицейского
Следователи возбудили уголовное дело после наезда автомобиля на полицейского в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 05:52