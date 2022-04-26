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Президент России Путин и глава Турции Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Турции Тайипом Эрдоганом во вторник, лидеры двух стран обсуждали Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости
Эрдоган также заявил «о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя, где ситуация ухудшается с каждым днем».
Известия
Президенты обсудили развитие двусторонних отношений, в том числе в авиасообщении и туризме, и выразили удовлетворение ростом торгово-экономического сотрудничества.
Ведомости
Путин и Эрдоган позитивно оценили развитие сотрудничества между Россией и Турцией.
ТАСС

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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине
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