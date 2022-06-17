Lenta.ruПрезидент России Путин назвал деятельность США причиной роста цен на нефть и газПутин подчеркнул, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности Соединенных Штатов.Lenta.ruСтоимость газа и нефти повышается из-за Соединенных Штатов.Общественная служба новостейТакже Путин обратил внимание на то, что российская валюта сильно укрепилась.Общественная служба новостейВыступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин указал на то, что Соединенные Штаты должны были объяснить Украине, мол, «что так не пойдет, ребята, возвращайтесь в политически нормальный процесс – идите на выборы».Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПутин заявил, что цены на нефть и газ возрастают из-за деятельности СШАРязань.Лайф14:23Путин: цены на нефть и газ поднимаются в результате деятельности СШАРИА Новости12:53Самое цитируемоеПрезидент России Путин назвал деятельность США причиной роста цен на нефть и газLenta.ru14:14Путин обвинил США в подорожании нефти и газаОбщественная служба новостей12:46Путин обвинил США в росте цен на газ и нефтьСвободная Пресса13:03Показать ещёОценить40Поделиться