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Президент России Путин назвал деятельность США причиной роста цен на нефть и газ

Путин подчеркнул, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности Соединенных Штатов.
Lenta.ru
Стоимость газа и нефти повышается из-за Соединенных Штатов.
Общественная служба новостей
Также Путин обратил внимание на то, что российская валюта сильно укрепилась.
Общественная служба новостей
Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, Путин указал на то, что Соединенные Штаты должны были объяснить Украине, мол, «что так не пойдет, ребята, возвращайтесь в политически нормальный процесс – идите на выборы».
Общественная служба новостей

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Путин заявил, что цены на нефть и газ возрастают из-за деятельности США
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