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Президент России Путин поручил повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%

Президент России Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки граждан и экономики в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны Запада, включая индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 10%.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам объявил о новых мерах по поддержке российской экономики и граждан в условиях санкций.
Вестник Кавказа
«В среднем прибавка к пенсии составит 1 760 руб.», – заявил глава ведомства Антон Котяков.
Konkurent.ru
"С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер труда, до 15 тыс. 279 руб. в месяц", - сказал он.
ТАСС

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