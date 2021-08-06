Волейбольный матч сборных России и Бразилии не будет переигран из-за допинга у бразильянки

Олимпийская чемпионка, ведущая волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета провалила допинг-тест, который был сдан в начале июля, но при этом смогла сыграть на Олимпиаде в Токио во всех матчах на данный момент, в том числе и в четвертьфинале против сборной России.