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Президент России Путин: решение о льготной ипотеке на ИЖС уже принято

Льготная ипотека для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) должна быть введена, решение можно считать уже принятым, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости
Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин дал правительству и Центробанку.
URA.Ru
Ответственными за выполнение задачи назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
РБК
Срок исполнения поручения - 1 декабря 2021 года.
Интерфакс

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Президент России Путин: решение о льготной ипотеке на ИЖС уже принято

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Взгляд.ру14:46

Путин объявил о льготной ипотеке на ИЖС

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ТАСС15:06

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