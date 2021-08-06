Стриминг Netflix выпустил новый 30-секундный трейлер к четвертому сезону популярного сериала "Очень странные дела", из которого следует, что поклонники научно-фантастического шоу не увидят продолжение истории в этом году.
"По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября", - сообщила Врадий.
Олимпийская чемпионка, ведущая волейболистка сборной Бразилии Тандара Алвес Кайшета провалила допинг-тест, который был сдан в начале июля, но при этом смогла сыграть на Олимпиаде в Токио во всех матчах на данный момент, в том числе и в четвертьфинале против сборной России.