Политика
РГВК ДагестанПрезидент России Владимир Путин обратился к жителям страны
Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к жителям страны. В своем выступлении глава государства отметил сложности, с которыми россияне столкнулись в период пандемии, а также озвучил ряд важных решений.
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Члены Центрального штаба и эксперты ОНФ комментируют обращение Владимира Путина к гражданам России
Общероссийский Народный Фронтвчера в 12:48
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Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Гаджеты
Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen MB14AC
Megaobzor.com 05:35
Политика
Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин и лидеры, которые приехали в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 04:45
Политика
В Москве завершился парад Победы
В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News вчера в 15:46
Футбол
Клубы РПЛ 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России
Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент Российского футбольного союза (РФС).
ТАСС Спорт 05:40
Политика
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете
Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.
Дни24 вчера в 12:42
Технологии
Энтузиасты показали новую игру про ежа Соника на базе Unreal Engine 4
Вашингтон, 24 июня 2020, 05:07 — REGNUM Энтузиасты, разрабатывающие игру про ежа Соника Sonic 2020, на базе «движка» Unreal Engine 4, выложили в сеть видео с демонстрацией её геймплея (игрового процесса).
REGNUM вчера в 22:07
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 июня
К 23 июня число инфицированных в Тульской области увеличилось до 6 137 человек (+81 случай коронавируса).
Тульская пресса вчера в 04:31
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера
РБК вчера в 04:16
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
Общество
В Самаре прошел парад в честь 75-летия Победы
Ровно 75 лет назад в столице нашей Родины состоялся легендарный, исторический Парад Победы.
Волжская коммуна 05:43
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Общество
Костырко: Разработанная система электронного голосования гарантирует невмешательство исполнительной власти
Разработанная система электронного голосования гарантирует невмешательство исполнительной власти.
Эхо Москвы 04:03
Политика
«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского
Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 05:34
Шоу-бизнес
Харламов и Асмус объявили о разводе
Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета 22 июня в 11:17
Транспорт
Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса
Трассу планируется построить к 2030 году. Екатеринбург и Казань свяжет скоростная трасса.
УралПолит.Ru 01:47
Общество
В России семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Поддержку получат более 28 миллионов детей. Выплата, о которой говорит глава государства, будет произведена автоматически.
ВК Пресс 04:46
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37