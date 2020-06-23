Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к жителям страны. В своем выступлении глава государства отметил сложности, с которыми россияне столкнулись в период пандемии, а также озвучил ряд важных решений.

Политика Президент возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Президент России Владимир Путин и лидеры, которые приехали в Москву на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Политика В Москве завершился парад Победы В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 572

Футбол Клубы РПЛ 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на общем собрании 25 июня обсудят регламент возобновления чемпионата России и медицинский регламент Российского футбольного союза (РФС).

Политика Лукашенко расплакался на параде Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян продемонстрировала очень тонкую талию в корсете Супруга Канье Уэста Ким Кардашьян показала поклонникам видео, на котором предстала в корсете и продемонстрировала поклонникам очень тонкую талию.

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Политика «Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 58

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). 785