Политика

РГВК ДагестанРГВК ДагестанПрезидент России Владимир Путин обратился к жителям страны

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Президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к жителям страны. В своем выступлении глава государства отметил сложности, с которыми россияне столкнулись в период пандемии, а также озвучил ряд важных решений.
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