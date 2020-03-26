Коронавирус
Независимое телевидение СевастополяПрезидент России Владимир Путин общается с предпринимателями
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Президент России Владимир Путин общается с предпринимателями
Независимое телевидение Севастополя06:32
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 21:42, Ашберн
Авто
Автомобили Lada получат новую панель приборов
Экономика
Доходы по вкладам обложат налогом
Президент России Владимир Путин выступил с предложением ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам Эта мера будет действовать в том случае, если общий объем подобных активов у вкладчика превышает один миллион рублей, уточнил глава государства в своем обращении к нации в среду, 25 марта.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Гаджеты
Apple может отложить запуск iPhone 5G из-за пандемии
Компания Apple может отложить запуск новенького iPhone 5G из-за пандемии.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
У Льва Лещенко из-за коронавируса начался отек легких
Общество
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней
Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Здоровье
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Общество
Писатель Акунин сообщил, что заболел коронавирусом
У писателя Бориса Акунина (Чхартишвили) выявлен коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Общество
МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов
Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
Здоровье
Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса
Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Политика
Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Общество
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
Нерабочая рабочая неделя, объявленная президентом России Владимиром Путиным, не является основанием для занижения заработной платы, заявили в Минтруде.
Технологии
Новая сборка Windows 10 Insider Preview получила улучшения интерфейса для устройств 2-в-1
Новая сборка Windows 10 Insider Preview 19592 для Fast Ring — пользователей, которые получают новейшие тестовые сборки операционной системы, при том рискуя получить нестабильное ПО, — приобрела комплекс возможностей, которые Microsoft называет «Tablet Posture» (осанка планшета).
Футбол
Букмекеры принимали ставки на несуществующий матч украинского турнира
Букмекеры принимали ставки на матч Кубка «Азов», который должен был проходить в Бердянске.
Кино
Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн
Политика
Виртуальный саммит G20 завершился
Завершился первый в истории виртуальный саммит "Большой двадцатки".
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Мишустин поручил приостановить работу санаториев и общепитов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в санаториях, домах отдыха, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах.
Политика
Депутат из ФРГ призвал отменить санкции против России
Депутат от партии «Альтернатива для Германии», глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил, что санкции против России в условиях пандемии коронавируса являются абсурдными и их нужно полностью отменить.
Политика
Кадыров заявил, что все ограничения на вывоз россиян из ОАЭ сняты
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сняты все технические ограничения на вывоз россиян застрявших из-за нового вида коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Хоккей
Александр Овечкин: «Хотел бы забить 50 голов, но безопасность важнее»
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что ему хочется забросить 50 голов в сезоне, однако он принимает во внимание сложившиеся обстоятельства из-за пандемии коронавируса.
Общество
Власти Москвы допустили продление выходных из-за коронавируса
Столичные власти в конце следующей недели примут решение о возможности продление нерабочих дней, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире "России 1" Она отметила, что сейчас все решения приняты на одну неделю.