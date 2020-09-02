Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
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В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений ввиду карантинных ограничений. Однако, как ранее отмечали в ООН, лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации. На данный момент российский лидер значится седьмым в списке выступающих.В источнике
С чего всё началось
Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября
Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
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