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ТАСС
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений ввиду карантинных ограничений. Однако, как ранее отмечали в ООН, лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации. На данный момент российский лидер значится седьмым в списке выступающих.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
РБК

Выступление Путина в Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

РБК01:16
РИА Новости

На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление президента России

РИА Новости00:17
Коммерсантъ

Выступление Путина на Генассамблее ООН запланировали на 22 сентября

Коммерсантъ20:58
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

ТАСС21:52
Lenta.ru

Путин выступит в ООН

Lenta.ru21:18
Взгляд.ру

Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

Взгляд.ру20:59
Московский Комсомолец

В Генассамблее ООН запланировали выступление Путина онлайн

Московский Комсомолец22:23

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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Экс-главврач из Крыма возглавил сельскую райбольницу в Омской области

Напомним, что прошлый главврач Горьковской ЦРБ в Омской области Валерий Корсаков в марте текущего года был уволен вместе с главврачом Калачинской ЦРБ Игорем Соколовым после смерти больной из-за непоставленного вовремя диагноза.
БК5500:36
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Сборы фильма «Довод» могут превысить доходы кинотеатров за все лето

Предпродажи билетов на новый фильм Кристофера Нолана "Довод" уже превысили киносборы за июнь, они составили 7,6 млн руб. В первый месяц лета в России работало лишь 28 кинотеатров из-за пандемии коронавируса, поэтому киноиндустрии не удалось много заработать.
Профиль01:05
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Гарик Харламов проводил 6-летнюю дочь от Кристины Асмус в первый класс

Пока Кристина Асмус занята на съемках нового шоу, их с Гариком Харламовым дочь Анастасия проводит время с отцом Надо сказать, что еще в июне Гарик и Кристина заявили, что будут и дальше продолжать заниматься совместным воспитанием их дочери Анастасии.
Вокруг ТВвчера в 05:34
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
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