Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений ввиду карантинных ограничений. Однако, как ранее отмечали в ООН, лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации. На данный момент российский лидер значится седьмым в списке выступающих.