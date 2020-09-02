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ТАСС
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

В этом году дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений ввиду карантинных ограничений. Однако, как ранее отмечали в ООН, лидерам не запрещается лично приехать в штаб-квартиру организации. На данный момент российский лидер значится седьмым в списке выступающих.В источнике
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ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. Об этом свидетельствует распространенная во вторник предварительная программа выступлений на общеполитических дебатах.
ТАСС21:52
Подробнее о событии
РИА Новости

На сессии Генассамблеи ООН покажут заявление Путина

РИА Новости00:17
Взгляд.ру

Обращение Путина к ГА ООН запланировано на 22 сентября

Взгляд.ру20:59
Коммерсантъ

Главные новости к утру 2 сентября

Коммерсантъ00:02
Московский Комсомолец

В Генассамблее ООН запланировали выступление Путина онлайн

Московский Комсомолец22:23
ТАСС

Президент России может обратиться к Генассамблее ООН 22 сентября

ТАСС21:52
Lenta.ru

Путин выступит в ООН

Lenta.ru21:18
Телеканал 360°

Путин может выступить на Генассамблее ООН 22 сентября

Телеканал 360°23:16

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

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РИА Новости00:44
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

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RuNews24.ruвчера в 09:28
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Российская газета23:23
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