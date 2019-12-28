Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

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