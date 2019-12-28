Общество

ИнтерфаксИнтерфаксПрезидент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий оборудовать в транзитных зонах аэропортов специальные непрозрачные комнаты для курения. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Президент России подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Агентство Москвавчера в 10:01

В аэропорты вернутся курилки

Российская газетавчера в 10:16

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

ТАССвчера в 10:08

В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

РБКвчера в 11:07

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Lenta.ruвчера в 10:00

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Интерфаксвчера в 09:56

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

РИА Новостивчера в 09:46
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Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
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Все консоли Nintendo Switch, выпущенные со второй половины 2018 года, взломать нельзя.
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

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На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
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Роспотребнадзор напомнил правила возврата билетов на мероприятия

Если возврат происходит по инициативе покупателя, за 10 дней до мероприятия он может получить полную стоимость билета.
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Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
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С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
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