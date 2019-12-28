Политика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В российские аэропорты разрешили вернуть курилки

РБК11:07

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

ТАСС10:08

Президент России подписал закон о возвращении «курилок» в аэропорты

Интерфакс09:56

Путин разрешил вернуть курилки в аэропорты

Lenta.ru10:00

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Телеканал 360°10:00

Президент России подписал закон о возвращении курилок в аэропорты

Агентство Москва10:01

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

РИА Новости09:46
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
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О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
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