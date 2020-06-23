Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

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Путин снизил налоги для целой отрасли до минимума

Lenta.ru23 июня в 10:58
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Челябинск, 26 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Челябинской области к 26 июня зафиксировано ещё три смерти пациентов с COVID-19.
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После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
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Фонтаны и парки, входящие в дворцово-парковый комплекс государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Петергоф", откроются для посетителей 3 июля, сообщает ГМЗ.
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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Общество

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Газета.Ru 05:18
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Иностранным специалистам смягчили правила въезда в Россию

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Общество

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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

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Музыка

В Екатеринбурге перенесли Венский фестиваль. Программа мероприятия

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Общество

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Происшествия

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Общество

В Санкт-Петербурге с 28 июня смягчат ограничения по коронавирусу

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Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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Ультрафиолетовый свет уничтожает коронавирус за несколько секунд

Ультрафиолетовый свет с длиной волны 100-280 нанометров уничтожает возбудитель COVID-19.
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Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

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Явка на онлайн-голосование по Конституции почти достигла 50%

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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

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