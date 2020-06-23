Экономика
RT на русскомПутин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Путин предложил снизить налог на прибыль IT-компаний до уровней ниже Индии и Ирландии
Интерфакс23 июня в 11:01
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Названы самые дешевые и дорогие в обслуживании автомобили в Москве и Питере
Аналитики провели исследование, сравнив среднюю стоимость планового технического обслуживания (ТО) в Москве и Санкт-Петербурге на самые продаваемые машины в России.
Вечерняя Москва 05:26
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым
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Челябинск, 26 июня 2020, 09:26 — REGNUM В Челябинской области к 26 июня зафиксировано ещё три смерти пациентов с COVID-19.
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В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Музыка
В Екатеринбурге перенесли Венский фестиваль. Программа мероприятия
В Екатеринбурге переносятся сроки начала 11-го Венского фестиваля музыкальных фильмов, сообщили в оргкомитете.
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Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
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Происшествия
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ослабил ограничительные меры по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.
Коммерсантъ вчера в 14:12
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
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Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
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Рассмотрение дела MH17 по существу могут перенести на следующий год
По мнению прокурора, рассмотрение дела по существу может начаться в феврале-марте следующего года.
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Представлен пикап Ford F-150 нового поколения
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Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника
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