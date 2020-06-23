Экономика

Белгородские новостиБелгородские новостиПрезидент России предложил провести «налоговый манёвр» в IT-индустрии

По расчётам, предложенная мера увеличит доходы бюджета на 60 млрд рублей в год.
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Бюджет России будет терять по 23 млрд руб. ежегодно из-за льготных страхвзносов для IT

Интерфакс13:20

Путин предложил провести налоговый маневр в IT-отрасли

РИА Новости23 июня в 10:43

Что означает налоговый маневр в российской IT-отрасли

Газета.Ruвчера в 01:30

В Свердловской области рассказали о выгоде от снижения страховых взносов для IT-компаний

ТАСС23 июня в 16:43

ИТ-бизнес вывели на налоговый маневр

Коммерсантъ23 июня в 13:57

Президент Владимир Путин объявил о налоговом маневре в ИТ-секторе

ПРАЙМ04:37

Путин предложил снизить ставку страховых взносов для ИТ-компаний до 7,6%

РБК23 июня в 11:59
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Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Общество

ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
РИА Новости 07:14
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Армия и оружие

Члены НАТО рассорились из-за Ливии

Президент Франции Макрон заявил, что в Средиземном регионе стабильность для всех членов НАТО должна быть на первом месте.
ИнфоСМИ 13:28
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Политика

Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти отказался от переговоров с представителями Сербии в США.
Деловое.ТВ 05:29
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Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности некоторые сообщения СМИ о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко покинул Москву сразу же после Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
CT news 08:26
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Авто

Для российских водителей 1 июля вступят в силу новые правила

С июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
РИА Новости 13:17
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Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Арепливир»

Минздрав России одобрил применение препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
Интерфакс 14:02
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Футбол

Заболотный высмеял дебют 15-летнего футболиста в чемпионате Испании

Антон Заболотный, выступающий на позиции игрока нападения в российском профессиональном футбольном клубе "Сочи", с иронией поделился мнением о дебюте в испанском чемпионате по футболу Луки Ромеро, 15-летнего футболиста "Мальорки".
CT news 13:30
Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в четверг, 25 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:22
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29
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Общество

ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе

В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
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Политика

Лидер протестующих афроамериканцев пригрозил властям США

Глава организации "Black Lives Matter" Хоук Ньюсом поообещал "сжечь США".
Pravda.Ru 08:59
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Политика

Политолог из ФРГ спрогнозировал «возвращение» Крыма в состав Украины

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове референдума в 2014 году.
Политическая Экспертиза 03:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП

Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
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Игры

CD Projekt RED представила новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Российская газета 13:01
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Здоровье

С 29 июня в Краснодарском крае открываются детские сады

Ранее "Живая Кубань" писала, что в Краснодарском крае откроют зоопарки и дельфинарии. Самые важные новости теперь в нашем Telegram-канале.
Живая Кубань 06:18
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

Солдат Никита Еременко, отстраненный от парада Победы на Красной площади в Москве, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении него.
РБК 09:36
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Экономика

Россия готовится разорвать налоговое соглашение с Мальтой

Россия планирует денонсировать соглашение об избежании двойного налогообложения с Мальтой.
Ведомости вчера в 16:58
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Общество

Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову

Ранее СМИ писали со ссылкой на выводы судмедэкспертизы, что Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову.
РИА Новости 10:01
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Общество

В Steam началась летняя распродажа

В онлайн-магазине Steam стартовала сезонная распродажа.
Dota2.ru 13:20
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Шоу-бизнес

Асмус назвала своей инициативу развода с Харламовым

Кристина Асмус в социальных сетях вечером 25 июня подтвердила, что информация о разводе с Гариком Харламовым не является слухом.
SM News 13:27
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс возвращаются к съемкам новой «Матрицы»

Телепрограмма 08:11
Политика

Трамп допустил отправку части военных США из Германии в Польшу

РБК 03:30
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Политика

Путин рассказал о вере в Россию среди своего окружения

Ведомости вчера в 12:42
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Происшествия

Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде

Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
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Общество

В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
News102.ru 05:19
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Гаджеты

Realme представила смартфон Realme X3

Деловое.ТВ 08:49
Финансы

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02
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