Политика

Вести.RuВести.RuПутин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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Путин проведет встречи с главами Крыма и Севастополя

РИА Новости17:16

Видеотрансляция: Владимир Путин прибыл в Крым

Российская газета10:56

Путин вручил Ротенбергу медаль Героя Труда РФ

Газета.Ru13:09

Путин проведет в Крыму встречи с Аксеновым и Развожаевым

ТАСС17:04

Путин о борьбе с распространением коронавируса в России

RT на русском11:12

Путин прибыл в Крым

Взгляд.ру11:04

Разговор без штаммов: как в Крыму прошла шестая годовщина воссоединения с РФ

Известия17:01
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Космос

Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:09
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Общество

Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 18:35
Общество

ФСБ пресекла деятельность десяти подпольных оружейных мастерских

РИА Новости 03:57
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Спорт

Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР

По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Pravda.Ru 07:47
Армия и оружие

Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор

В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.
N+1 вчера в 09:23
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Авто

Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах

У клиентов появится возможность воспользоваться расширенной программой и заказать трековый комплект AMR Track Performance Pack.
CarsWeek.ru 12:02
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Экономика

Европейский центробанк собирается выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.
РИА Новости 19:23
Гаджеты

Samsung Galaxy M21 получил аккумулятор на 6000 мАч

Megaobzor.com 10:03
Футбол

Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой

Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Bethub.org 11:51
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Гаджеты

Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 17:33
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
ТАСС 13:23
Общество

В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба региона.
АиФ Иркутск 21:00
Общество

ВОЗ начала тестирование вакцины против коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале тестирования вакцины против коронавируса.
МИР 24 16:49
Общество

Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Взгляд.ру 14:35
Наука

Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса

Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 21:16
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
Общество

Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
RT на русском 18:05
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Путешествия

Туроператоры сообщили о сворачивании полетных программ во Вьетнам

Туроператоры рассказали 18 марта порталу TourDom.ru о сворачивании полетных программ на курорты Вьетнама.
ТурДом 09:07
Кино

В США объявлены лауреаты антипремии «Золотая малина»

RT на русском вчера в 08:21
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