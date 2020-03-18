Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Космос Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Армия и оружие Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Авто Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах У клиентов появится возможность воспользоваться расширенной программой и заказать трековый комплект AMR Track Performance Pack.

Футбол Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Общество ВОЗ начала тестирование вакцины против коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале тестирования вакцины против коронавируса.

Наука Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Энергетика Цена на нефть Brent выросла на 6% Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).