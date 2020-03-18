Политика
Вести.RuПутин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Космос
Ученый из-за пандемии коронавируса предложил создать поселения на Луне
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин не исключил, что из-за пандемии коронавируса нового типа жителям Земли придется создать поселения на Луне и Марсе, сообщает РИА Новости.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Спорт
Вяльбе отреагировала на слова Губерниева о преступниках в ФЛГР
По словам Вяльбе, гонка была отменена так поздно из-за того, что Минспорт выпустил запрет на проведение соревнований только сегодня.
Армия и оружие
Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор
В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Авто
Суперкар Aston Martin Valkyrie появился на дорогах
У клиентов появится возможность воспользоваться расширенной программой и заказать трековый комплект AMR Track Performance Pack.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Экономика
Европейский центробанк собирается выкупить ценные бумаги на €750 млрд
Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.
Гаджеты
Samsung Galaxy M21 получил аккумулятор на 6000 мАч
Футбол
Тульский Арсенал оштрафовали за баннер с Терешковой
Во время матча против Рубина в 22-м туре РПЛ фанаты тульского Арсенала на трибунах растянули баннер с изображением героя Советского Союза, первой в мире женщины-космонавта Валентиной Терешковой и надписью «Валя, ты просто космос».
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Гаджеты
Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
Общество
В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за пандемии
В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в Иркутской области ввели режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба региона.
Общество
ВОЗ начала тестирование вакцины против коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о начале тестирования вакцины против коронавируса.
Общество
Мэр Харькова заявил о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес высказался о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Наука
Эксперты оценили версию американского происхождения коронавируса
Коронавирус COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаруживаются признаки вмешательства человека, кроме того, создать подобный вирус и заразить им отдельно взятую группу населения технически малореализуемо, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта
Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Наука
У коронавируса выявили слабое место
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Путешествия
Туроператоры сообщили о сворачивании полетных программ во Вьетнам
Туроператоры рассказали 18 марта порталу TourDom.ru о сворачивании полетных программ на курорты Вьетнама.
Кино