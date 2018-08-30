Политика
REGNUMПрезидент России прибыл в порт Тамань
Президент России Владимир Путин прибыл в Тамань для посещения «Портово-индустриального парка» группы компаний «Отэко». Этот комплекс построен в Краснодарском крае на частные инвестиции.
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Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани
Вести.Ruвчера в 14:04
В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского краявчера в 10:21
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Шоу-бизнес
Петросян забрал вещи из дома Степаненко
Петросян забрал удостоверение народного артиста, персональный компьютер и личные вещи Российский юморист Евгений Петросян забрал вещи из квартиры бывшей супруги Елены Степаненко.
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Происшествия
Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
Инцидент произошел в пятницу вечером в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища. В берег врезался катер "Байлайнер".
Здоровье
Новая жизнь: 37 кузбассовцев получили донорские сердца
Специалисты отмечают: нейрохирургические операции – наиболее сложные среди всех хирургических вмешательств, потому что головной мозг является центром управления всего организма.
Происшествия
Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка
Шоу-бизнес
Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк
Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Происшествия
Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ
Число погибших в результате протестов в Ираке со вторника увеличилось до 65 человек, передает Sky News Arabia со ссылкой на источники в местных силах безопасности и среди медиков.
Шоу-бизнес
После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
Шоу-бизнес
Анита Цой поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой
Анита Цой недавно попала в весьма неловкую ситуацию. Певица поссорилась с мужем из-за Анастасии Ивлеевой.
Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отдохнула с детьми в Планетарии
70-летняя Алла Пугачева вместе Максимом Галкиным воспитывает двоих детей: дочь Лизу и сына Гарри, которым в прошлом месяце исполнилось шесть лет.
Футбол
Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали вступление Бразилии в НАТО
Глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что решение о возможной подаче заявки на присоединение к НАТО должна принять сама Бразилия.
Здоровье
В Башкирии намерены 18 больниц превратить в девять
По плану оптимизации, из 18 госклиник в городах республики, включая Уфу, чиновники намерены создать всего девять.
Политика
В ООН отреагировали на предложение о переносе структур организации
Дюжаррик заявил, что решение по вопросу о переносе структур международной организации должны принимать страны-участницы, он отметил при этом, что с официальным предложением России не знаком.