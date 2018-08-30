Политика
REGNUMПрезидент России прибыл в порт Тамань
Президент России Владимир Путин прибыл в Тамань для посещения «Портово-индустриального парка» группы компаний «Отэко». Этот комплекс построен в Краснодарском крае на частные инвестиции.
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В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского края10:21
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Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Транспорт
Крымской железной дороге передали новые электровозы и тепловозы
«Крымская железная дорога» получила три новых электровоза и семь тепловозов, которые будут использовать после запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту.
REGNUM 11:43
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru 17:29
Политика
Белый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента.
РЕН ТВ 11:42
Происшествия
Бельгийских футболистов обвинили в изнасиловании девушки
Футболистов бельгийского любительского клуба «Эспойр Майнройс» заподозрили в изнасиловании девушки, пишет The Sun.
Известия 21:08
Политика
В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
Lenta.ru 20:39
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Политика
Трамп поставил ультиматум КНДР по снятию санкций
По словам источников, Трамп может предложить северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отмену санкций на экспорт текстиля и угля, если КНДР устранит ядерный объект в Йонбене и не будет производить высокообогащенный уран.
Газета.Ru 19:31
Происшествия
В США задержали пришедшую в школу с заряженным оружием ученицу
Американская полиция задержала ученицу школы города Хантингтон-Парк, которая пришла в учебное заведение с заряженным огнестрельным оружием.
RT на русском 21:17
Политика
МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости 21:27
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:46
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM 08:41
Политика
Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали в прокуратуру
Прокуратура Грузии вызвала для дачи показаний по делу о хищении денежных средств в "Рустави-2" бывшего сотрудника телекомпании Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента РФ Владимира Путина.
DP.RU 11:28
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Маргарита Мамун впервые стала мамой
Олимпийская чемпионка поделилась радостной новостью. Маргарита Мамун впервые стала мамой.
7Дней.ру 08:00
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вред от овсяной каши по утрам
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, педиатр Наталия Райт дала совет читателям Medical Note, которые ведут здоровый образ жизни.
Medical Note вчера в 08:04
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
В следующем матче Салават Юлаев дома сыграет против Металлурга, а Северсталь на выезде встретится с Барысом.
Советский спорт 12:27
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва вчера в 08:56
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Музыка
Давка произошла во время концерта Ольги Бузовой в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошел во время концерта поп-дивы Ольги Бузовой в Новокузнецке: в зале, в котором проходило шоу, возникла давка.
Народные новости 07:19
Здоровье
В Приамурье вновь выявлен очаг африканской чумы свиней
RuNews24.ru вчера в 18:09