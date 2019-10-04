Политика
REGNUMПрезидент России прибыл в порт Тамань
Президент России Владимир Путин прибыл в Тамань для посещения «Портово-индустриального парка» группы компаний «Отэко». Этот комплекс построен в Краснодарском крае на частные инвестиции.
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Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани
Вести.Ruвчера в 14:04
В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель
Администрация Краснодарского краявчера в 10:21
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Транспорт
СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров
Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
Волейбол
Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира
Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Происшествия
Задержан сбежавший из колонии в Ростовской области заключённый
Происшествия
Уволилась грозившая «спустить шкуру» школьнику якутская учительница
В Якутской области учительница английского языка, которая грозила школьнику, что "спустит с него шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась.
Футбол
Григорий Морозов: «Когда «Динамо» проваливается, нужно подойти к болельщикам и взять на себя ответственность!»
Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками.
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
Гаджеты
В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость
Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.
Политика
Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки
Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
Политика
Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям
Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Происшествия
Автокран упал в реку в центре Петербурга
Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
Гаджеты
Корпорация Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Корпорация Apple намерена увеличить производство смартфонов iPhone 11 из-за того, что на новинку наблюдается высокий спрос.
Общество
В Сети удивились задачке для первоклассников
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Происшествия
В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег
В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
Происшествия
В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей
Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.