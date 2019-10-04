Политика

REGNUMREGNUMПрезидент России прибыл в порт Тамань

Президент России Владимир Путин прибыл в Тамань для посещения «Портово-индустриального парка» группы компаний «Отэко». Этот комплекс построен в Краснодарском крае на частные инвестиции.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Путин осмотрел порт в Тамани

ТАССвчера в 09:08

Индустриальный город на месте степи: Путина ознакомили с промышленным парком Тамани

Вести.Ruвчера в 14:04

Путин ознакомился с археологическими находками в Тамани

Взгляд.рувчера в 10:10

В Краснодарском крае ввели в эксплуатацию единственный в России трехвагонный опрокидыватель

Администрация Краснодарского краявчера в 10:21

Путину показали важные объекты в Тамани

REGNUMвчера в 18:20

Путин прибыл в Тамань

Известиявчера в 08:56

Путин прибыл в Тамань, где посетит крупный частный порт

РИА Новостивчера в 07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
Транспорт

СМИ сообщили о возможных поправках в ПДД для самокатов и гироскутеров

Министерство транспорта России и Госавтоинспекция готовят поправки к правилам дорожного движения, которые предусматривают введение термина «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) для электросамокатов, моноколёс и гироскутеров, сообщает «Коммерсантъ».
RT на русском 03:16
Волейбол

Российские волейболисты проиграли Бразилии на Кубке мира

Волейболисты сборной России потерпели поражение от Бразилии в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 02:57
Происшествия

Экс-депутат погиб после нападения медведя в Якутии

Газета.Ru 03:09
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 03 октября в 04:58
Кино

Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве

Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Происшествия

Задержан сбежавший из колонии в Ростовской области заключённый

RT на русском 01:49
Происшествия

Уволилась грозившая «спустить шкуру» школьнику якутская учительница

В Якутской области учительница английского языка, которая грозила школьнику, что "спустит с него шкуру" за потерянную тетрадь, уволилась.
Газета.Ru 00:59
Хоккей

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал дебют российского вратаря

Газета.Ru 01:14
Футбол

Григорий Морозов: «Когда «Динамо» проваливается, нужно подойти к болельщикам и взять на себя ответственность!»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов рассказал о своих взаимоотношениях с болельщиками.
Спорт-Экспресс 02:40
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого

Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:49
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября

Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Игры

Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD

Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 03 октября в 07:27
Гаджеты

В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость

Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.
UfaTime.ru 02:01
Политика

Трамп ограничил въезд иммигрантам без медицинской страховки

Президент США Дональд Трамп решил ограничить въезд в страну иностранцев, прибывающих на продолжительное время, без медицинской страховки.
Коммерсантъ 01:55
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика

Трамп хочет предложить КНДР сделку по санкциям

Журнал Time узнал о планах Дональда Трампа предложить Северной Корее сделку по санкциям.
BFM.ru 02:09
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 03 октября в 12:17
Происшествия

Автокран упал в реку в центре Петербурга

Утром в субботу автокран пробил ограждение на набережной реки Фонтанки и упал в воду.
ТАСС 01:21
Гаджеты

Корпорация Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса

Корпорация Apple намерена увеличить производство смартфонов iPhone 11 из-за того, что на новинку наблюдается высокий спрос.
Актуальные Новости вчера в 05:58
Общество

В Сети удивились задачке для первоклассников

Известия вчера в 22:10
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Газета.Ru 03:00
Шоу-бизнес

Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе

Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Территория новостей вчера в 10:00
Происшествия

В Иркутской области катер с пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер столкнулся с берегом, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
РИА Новости 01:15
Общество

Путин поздравил педагогов с Днем учителя

ТАСС 01:53
Происшествия

В МЧС дали советы по отпугиванию агрессивных собак

RT на русском 01:17
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Спорт

ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова

Спорт день за днем 03 октября в 15:40
Политика

В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты

Газета.Ru вчера в 17:54
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение раковых опухолей

Опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти у любителей стейков тоже преувеличена К такому выводу пришли ученые из семи стран, которые объединились в Международный консорциум по диетическим стандартам (NutriRECS) и проанализировали статьи, которые когда-либо касались этого вопроса.
Туапсинские вести 02 октября в 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное