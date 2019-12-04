Экономика
СургутИнтерНовостиПрезидент России сократил расходы на медицину, образование и социалку
Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин. Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков
Znak.comвчера в 06:58
Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше
Телеканал 360°вчера в 12:08
Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов
Readovka.ruвчера в 08:03
Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей
Агентство Телеграфвчера в 09:39
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