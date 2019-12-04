Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовостиПрезидент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин. Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

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Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

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Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

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Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

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BFM.ruвчера в 14:29

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Агентство Телеграфвчера в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ruвчера в 21:54
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Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой ДР Конго в матче предварительного этапа чемпионата мира, проходящего в Японии.
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РБК 02 декабря в 19:57
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РБК вчера в 21:00
Экономика

Путин утвердил бюджет ПФР на 2020-2022 годы

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Американский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе Перл Харбор.
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"Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, торпедирующие нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь", — сказал Эрнст.
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Полицейские с Рублевки готовят двойной новогодний беспредел

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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
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Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
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Глава «Нафтогаза» дал показания прокурорам США по делу Джулиани

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что считает Россию сложным соседом, но подчеркнул, что речь не идет о враждебности.
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Т-72Б вместе с китайскими МВТ-2000 сразились с французскими AMX-10RC

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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей

Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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