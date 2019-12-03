Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин. Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Политика МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Общество The Hill предрек конец России как космической державы NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.

Фигурное катание Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Экономика ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам Введение дополнительных коэффициентов риска по ипотечным кредитам нецелесообразно, уверен директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «Заемщик с высокой долговой нагрузкой не имеет возможности накопить на первоначальный взнос в размере 20% и более, необходимый для получения стандартного ипотечного кредита».

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Экономика Всемирный банк оценил совокупное богатство России Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.

Экономика Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Экономика Самозанятые пенсионеры получат прибавку Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.