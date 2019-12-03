Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовостиПрезидент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин. Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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Путин утвердил поправки в бюджет с «бонусами» для силовиков, госканалов и банков

Znak.com03 декабря в 06:58

Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков

News.ru03 декабря в 07:46

Путин подписал поправки к бюджету: медицине и образованию достанется меньше

Телеканал 360°03 декабря в 12:08

Путин сократил финансирование на медицину и образование в пользу силовиков и госканалов

Readovka.ru03 декабря в 08:03

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

BFM.ru03 декабря в 14:29

Бюджетные «бонусы» по итогам года пойдут силовикам, банкирам и пропагандистам вместо медиков и учителей

Агентство Телеграф03 декабря в 09:39

В России сократят расходы на образование, медицину и социалку

Pravda.Ru03 декабря в 21:54
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Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

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Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

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Ридус 03 декабря в 13:11
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