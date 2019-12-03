Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовостиПрезидент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Поправки к бюджету 2019 года подписал президент страны Владимир Путин. Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
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