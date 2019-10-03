Президент ФК «Ростов»Арташес Арутюнянц поделился своим мнением по поводу возможного ухода главного тренера клуба Валерия Карпина в московский «Спартак». По его словам, футбольный мир способен удивлять. В данный момент Карпин тренирует «Ростов», но в этом виде спорта все очень быстро меняется.

Президент «Ростова» не исключил переход Карпина в «Спартак»

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