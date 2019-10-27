Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:0).

Президент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»

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