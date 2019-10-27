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ЧемпионатПрезидент «Ростова» обратился к болельщикам после победы над «Сочи»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды после победы в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:0).
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
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Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.
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Перевод часов на зимнее время пройдет почти во всех странах Европы в ночь с субботы, 26 октября, на воскресенье.
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Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»
Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
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Откровенное фото выложила и удалила дочь Веры Брежневой
Накануне в сети появился очередной откровенный снимок с дочерью Веры Брежневой, но затем девушка удалила фотографию.
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Общавшихся с Зеленским в Донбассе добровольцев назвали самозванцами
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Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
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В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
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Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
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Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
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В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
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Сорос назвал своего фаворита на пост президента США
Финансист и миллиардер Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году.
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Седокова публично призналась в любви своему женатому бойфренду
Анна выглядела счастливой и постоянно обнималась со своим бойфрендом. Ее нисколько не смущает, что спортсмен еще женат.
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Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
Политика
Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»
Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
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Назван наиболее эффективный способ защиты от гриппа
По-прежнему, наиболее эффективными инструментами защиты от гриппа остаются вакцина, здоровый образ жизни и личная гигиена.
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