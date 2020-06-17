Коронавирус
ODDS.ruПрезидент «Ростова» отреагировал на ситуацию с коронавирусом в команде
Коронавирусом заболели защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, а также полузащитники Роман Еременко, Маттиас Норманн, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.
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Арташес Арутюнянц: «Ростов» был и остается приверженцем возобновления чемпионата
Bookmaker-ratings.ru11:28
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