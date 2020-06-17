Коронавирусом заболели защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, а также полузащитники Роман Еременко, Маттиас Норманн, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.

Президент «Ростова» отреагировал на ситуацию с коронавирусом в команде

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 3

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