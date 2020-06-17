Коронавирус

ODDS.ruODDS.ruПрезидент «Ростова» отреагировал на ситуацию с коронавирусом в команде

Коронавирусом заболели защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, а также полузащитники Роман Еременко, Маттиас Норманн, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.
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Президент «Ростова» отреагировал на ситуацию с коронавирусом в команде

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В России появилась новая схема мошенничества

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Huawei стала крупнейшим в мире производителем смартфонов

Самые популярные смартфоны Huawei находятся в Китае, особенно после введения очередных санкций со стороны США.
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
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Huawei решил обновить старые устройства до EMUI 10.1

Смартфоны серии Р40 компания Huawei начала выпускать еще в марте текущего года.
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Раскрыты основные симптомы коронавируса у детей

В отличие от взрослых, у которых лихорадка появлялась менее чем в половине случаев заражения COVID-19, дети страдали ей в 76 процентах случаев.
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