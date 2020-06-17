Коронавирус
ODDS.ruПрезидент «Ростова» отреагировал на ситуацию с коронавирусом в команде
Коронавирусом заболели защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, а также полузащитники Роман Еременко, Маттиас Норманн, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.
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Арташес Арутюнянц: «Ростов» был и остается приверженцем возобновления чемпионата
Bookmaker-ratings.ru11:28
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», что число новых случаев заболевания коронавирусом в России может дойти до минимума за месяц.
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Глава Министерства обороны Франции заявил о том, что в связи с последними действиями Анкары, Североатлантическому альянсу следует пересмотреть своё отношение к Турции, как к члену НАТО, намекнув, на необходимость исключения этого государства из военного альянса.
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Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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