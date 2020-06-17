Коронавирусом заболели защитники Арсений Логашов и Деннис Хаджикадунич, а также полузащитники Роман Еременко, Маттиас Норманн, Хорен Байрамян и Ивелин Попов.

Президент «Ростова» отреагировал на ситуацию с коронавирусом в команде

Политика МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 449

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