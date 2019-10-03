Футбол
Privet-Rostov.ruПрезидент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Арташес Арутюнянц отметил, что считает Карпина творческим человеком и не лезет в процесс тренировки. В клубе для Валерия Карпина созданы все условия для труда. Ему никто не мешает, и никто не дает указов как тренировать состав и какими приемами пользоваться.
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Космос
NASA опубликовало загадочные звуки, записанные на Марсе
Портал Поиск вчера в 10:36
Политика
Путин устроил кадровые перестановки в силовых ведомствах
Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в СК, МВД, МЧС и ФСИН России.
Газета.Ru 10:11
Политика
Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным
Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну — это верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
«В рамках совершенствования оплаты труда медработников считаем необходимым закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента», – сказала Скворцова.
Ведомости вчера в 13:14
Авто
Компания Tesla установила новый рекорд продаж
Тарантас Ньюс 08:22
Политика
Путин подписал распоряжение о переезде Госдумы
Российский президент Владимир Путин подписал указ о временном размещении Госдумы в здании Дома союзов.
РБК 11:50
Общество
Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия вчера в 10:53
Спорт
Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 30 сентября в 07:31
Спорт
IAAF изменила результат забега с участием Шубенкова на ЧМ-2019
RT на русском 15:22
Хоккей
Матчи НХЛ могут впервые состояться в России
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что матч команд Лиги может пройти в России.
Нева Спорт 13:13
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Недвижимость
Аренда жилья подорожала до уровня 2014 года
Текущая стоимость найма приблизилась к уровню 2014 года – тогда однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 16 046 рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Вести.Ru 10:45
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Происшествия
В Крыму загорелся военный корабль
В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18