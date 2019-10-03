Футбол
Privet-Rostov.ruПрезидент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Арташес Арутюнянц отметил, что считает Карпина творческим человеком и не лезет в процесс тренировки. В клубе для Валерия Карпина созданы все условия для труда. Ему никто не мешает, и никто не дает указов как тренировать состав и какими приемами пользоваться.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия
Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой
В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
Lenta.ru 10:24
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении на полицейских в Париже
Неизвестный с ножом напал на префектуру полиции Парижа, жертвами инцидента стали четыре человека.
Известия 08:42
Политика
США отказали в визах российским дипломатам для участия в форуме
Российские дипломаты снова не смогли получить американские визы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 11:00
Политика
Путин заявил об историческом шаге Трампа по КНДР
Российский президент Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда преодолел демаркационную линию на Корейском полуострове и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
RT на русском 11:14
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Президент России Владимир Путин поручил управделами обеспечить временное размещение Государственной Думы по адресу Большая Дмитровка, дом 1, где находится Дом союзов, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:26
Происшествия
В Кузбассе из роддома похитили младенца
41-летней жительнице кузбасского города Ленинска-Кузнецкого предъявлено обвинение в похищении младенца из роддома.
Российская газета 05:19
Армия и оружие
Российская авиация присоединилась к ударам по сирийскому городу Кобани
Военное дело вчера в 05:02
Культура
Михаил Галустян станет ведущим телеканала СТС
Sostav.ru 01 октября в 11:55
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Политика
Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.
РИА Новости 11:03
Политика
Минздрав РФ готовится поднять до 55% долю оклада в зарплатах врачей
Скворцова считает необходимым «закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам в структуре заработной платы не менее 55%».
REGNUM вчера в 13:09
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
«Северный поток-2» может пойти в обход Дании
Виктор Зубков отметил, что практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании.
The Moscow Post вчера в 04:25
Политика
Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар
Хендрик Вебер, глава делегации западных стран, посетившей Крым, заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности.
РИА Новости 09:08
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Происшествия
Третьеклассники из Саранска сбежали в Чернобыль, посмотрев сериал
В Саранске полиция обнаружила двух девятилетних мальчиков, которые намеревались убежать в Чернобыль тайком от родителей.
Газета.Ru 07:58
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва вчера в 12:07
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Происшествия
В столице Ирака продолжаются антиправительственные протесты
В Багдаде продолжаются антиправительственные протесты. Власти усилили готовность армии и ввели комендантский час.
Новостной фронт вчера в 15:58
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Политика
Путин провел крупные кадровые перестановки в силовых ведомствах
Указ об освобождении и назначении на должности в МВД, СК, МЧС, ФСИН, прокуратуре РФ подписал президент РФ Владимир Путин.
Красная весна 11:10
Армия и оружие
Россия подарит Ми-17 Филиппинам
Со слов СМИ, речь идет о безвозмездной передаче вертолета Ми-17 в конфигурации VIP, рассчитанной для «очень важных персон».
Военное обозрение вчера в 07:19
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль вчера в 13:21
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
РИА Новости 06:41
Недвижимость
Рост цен на жилье в России прекратился
В среднем по всем городам «квадрат» упал в цене почти на 2 процента, а общая стоимость квартиры — на 1,4 процента.
Lenta.ru вчера в 05:45