Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу того, отпустит ли главного тренера команды Валерия Карпина работать в московский «Спартак».

Президент «Ростова» ответил, отпустит ли Карпина в «Спартак»

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