Футбол
Нева СпортПрезидент «Ростова» ответил, отпустит ли Карпина в «Спартак»
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу того, отпустит ли главного тренера команды Валерия Карпина работать в московский «Спартак».
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Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Политика
Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову
Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года.
Lenta.ru 19:20
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Футбол
«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»
В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru 17:01
Шоу-бизнес
Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Кино
В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»
В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
Армия и оружие
Йеменские хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
На прошлой неделе хуситы заявляли о том, что временно прекращают нападения на Саудовскую Аравию и надеются на те же шаги королевства.
АБН вчера в 21:16
Авто
Китайский кроссовер Lifan X70 снова возвращается в Россию
Китайский кроссовер Lifan X70, продажи которого из-за проблем на черкесском заводе Derways прекратились в мае 2019 года, возвращается в Россию.
Автоновости дня 01:48
Политика
Владимир Соловьев пожаловался на травлю
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что стал объектом критики в последнее время.
iReactor 18:21
Происшествия
Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
News.ru вчера в 13:01
Политика
Трамп высказался против вмешательства в дела Арктики третьих стран
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выступают против вмешательства в дела Арктики стран, которые находятся за пределами региона.
Экономика сегодня вчера в 16:48
Политика
Россия предложила перенести работу Первого комитета ГА ООН из США
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона предложила с 2020 года перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в Вену или Женеву.
RT на русском 18:15
Футбол
«Брага» потеряла очки в матче со «Слованом»
Брага на своем поле сыграла вничью со Слованом 2:2. Напомним, что португальцы главные конкуренты России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Советский спорт 15:04
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Общество
Преподаватель из Кемерова уволилась из-за порноролика
Преподаватель после беседы с начальством уволилась по собственному желанию.
VSE42.RU вчера в 23:32
Происшествия
Якутского шамана признали невменяемым
По словам Прянишникова, специалисты считают, что шаман невменяемый.
Газета.Ru 09:50
Политика
Трамп считает переворотом запуск процедуры импичмента
Президент США Дональд Трамп считает переворотом запуск процедуры импичмента. Об этом он сообщил в своем «Твиттере».
МИР 24 вчера в 01:01
Общество
Платье с бахромой и дети: Анджелина Джоли представила в Токио свой новый фильм
На днях в Лос-Анджелесе стартовал промотур нового фильма с участием Анджелины Джоли «Малефисента: Владычица тьмы».
WMJ.ru 18:40
Музыка
Бузова спровоцировала давку на концерте в Новокузнецке
Неприятный инцидент произошёл во время концерта популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Новокузнецке.
News.ru 18:42
Общество
Сокращение доходов среднего класса в России затянулось на пять лет
Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе.
РБК 17:00
Общество
Росконтроль определил самый вкусный шоколад
Эксперты Росконтроля провели исследование темного шоколада наиболее популярных российских брендов и определили самый качественный продукт.
Слово и Дело 17:00
Армия и оружие
В США рассказали о равных возможностях С-400 и Patriot
Экс-заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи усомнился в возможности российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» отразить атаку на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которую ранее провалили американские системы противовоздушной обороны (ПРО) MIM-104 Patriot.
News.ru 19:36
Авто
Эксперт рассказал о тонкостях при покупке автостраховки каско
В хорошем полисе каско не содержится ограничений по ночному хранению.
РИА Новости 20:30
Авто
Porsche выпустила юбилейную версию Panamera
За производительность Panamera 10 Years Edition по-прежнему отвечает 3,0-литровый турбированный V6 мощностью 330 л.с. Гибридная силовая установка модели 4 E-Hybrid состоит из 2,9-литрового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора, суммарная отдача которых составляет 457 л.с. К сожалению, юбилейный пакет недоступен для версий с V8, например, GTS.
32CARS.ru вчера в 00:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Футбол
Матч Лиги Европы прервал дрон с флагом Нагорного Карабаха
Появилось сообщение о незапланированном перерыве в матче между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабохом» в Лиге Европы из-за появления дрона с флагом Нагорного Карабаха.
АБН 16:29
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17
Культура
Продюсеры «Битвы экстрасенсов» предлагали КВНщикам стать колдунами
РИА Новости вчера в 10:57