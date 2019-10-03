Футбол
Privet-Rostov.ruПрезидент «Ростова» прокомментировал переход Карпина в «Спартак»
Арташес Арутюнянц отметил, что считает Карпина творческим человеком и не лезет в процесс тренировки. В клубе для Валерия Карпина созданы все условия для труда. Ему никто не мешает, и никто не дает указов как тренировать состав и какими приемами пользоваться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 23:43, Вашингтон
Политика
Трамп предложил создать новое СМИ для иновещания из-за CNN
Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканала CNN и другие американские СМИ за подачу информации о Штатах и предложил создать новое медиа для иновещания.
РБК 20:58
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег
Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru вчера в 08:05
Гаджеты
В России раскупили самые дорогие модели нового iPhone
На складе Apple в России закончились новые iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, сообщил Интерфакс.
Мой район (г. Москва) вчера в 05:01
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия 19:51
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости 14:49
Футбол
Дешам попросил Лэмпарда чаще использовать Жиру
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил коллегу из «Челси» Фрэнка Лэмпарда чаще использовать нападающего Оливье Жиру.
Sportbox.RU 15:45
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Кино
Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru 14:00
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии, цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за барр. и останутся на этом уровне в течение 10 лет.
РБК 22:30
Музыка
Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Политика
МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными
По словам министра, новый обмен удерживаемыми лицами Украины с другой страной запланирован на следующей неделе.
Газета.Ru 16:39
Экономика
Доллар ослаб в структуре международных резервов России
Структура международных резервов России резко поменялась за последний год.
Телеканал 360° 22:44
Хоккей
«Металлург» обыграл «Локомотив» и прервал серию из четырех поражений
Спорт-Экспресс 12:23
Космос
Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Самарские ученые ведут разработку космического солнечного парусника, который сможет обогнать самые скоростные зонды и добраться до отдаленных уголков космоса.
РИА Новости 20:00
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
RT на русском 10:19
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»
Аналитики Rabobank подчеркивают, что в настоящее время «крест смерти» также сформирован курсом рубля к доллару.
Московский Комсомолец 11:21
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости вчера в 06:32
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс 01 октября в 08:35
Армия и оружие
Россия развернет в Арктике станции предупреждения о ракетном нападении
К 2022 году в Коми и Мурманской области появятся две новые радиолокационные станции предупреждения о ракетном нападении.
Известия 17:58
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 10:23
Шоу-бизнес
Раскрыт секрет молодости Синди Кроуфорд
В феврале свой секрет молодости раскрыла участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст.
Lenta.ru 10:04
Авто
Toyota RAV4 прошел новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня 06:00
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru вчера в 01:22