Футбол

Вести.RuВести.RuПрезидент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты".
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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

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Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
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Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
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Заключительном этапом преодоления ПВО противника названа разработка способов некинетического подавления российских систем 55-м подразделением разведки, которое затем передаст точные координаты комплексов ПВО ударной авиации.
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Акции «Яндекса» подорожали на 9% на американской бирже

Акции «Яндекса» на открытии американском биржи Nasdaq (17:00 мск) в понедельник, 18 ноября, подорожали почти на 9%, капитализация компании выросла почти до $11,7 млрд.
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