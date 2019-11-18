Футбол

Вести.RuВести.RuПрезидент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты".
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Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

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Donday.ru04:21

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Rostov gazeta09:12

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Блокнот Ростов-на-Дону09:08

Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

РБК Ростов-на-Дону08:06

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Газета.Ru08:13

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Коммерсантъ08:49
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Наша версия вчера в 07:16
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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
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Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
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Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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RuNews24.ru 08:45
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Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
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«Яндекс» изменил структуру управления компанией

Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.
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С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Суд обязал Гриценко внести залог в почти 3 миллиона гривен

Сегодня, 18 ноября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко, задержанного за отмывание денег: его освободили в зале суда и обязали внести залог в почти 3 миллиона гривен.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад

В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
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Общество

В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»

Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
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Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
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Работа поликлиник будет оптимизирована

В пояснении к проекту говорится, что данные изменения направлены на оптимизацию работы поликлиник и других медицинских организаций, на сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения, пишет «Парламентская газета».
Smolnarod.ru 07:20
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Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений

Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.
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Политика

Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:25
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Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России

Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Музыка

КП: София Ротару вернется на российскую сцену

Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
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Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
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Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте

В минувшую пятницу на следственном эксперименте историк, доцент СПбГУ Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.
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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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