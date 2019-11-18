Футбол
Вести.RuПрезидент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты".
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростов07:56
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Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой
В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.
Bimru.ru 10:01
Общество
Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Газета.Ru 02:39
Футбол
«Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы
В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Футболист является воспитанником «Локомотива».
Нева Спорт 11:27
Политика
Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей
Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение.
РБК 09:18
Спорт
Исполком WADA рассмотрит рекомендации по статусу РУСАДА 9 декабря
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию (CRC) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря.
Sport24.ru 11:04
Наука
Ученые объяснили, почему с возрастом растет живот
Ученые выяснили, почему с возрастом способность организма сжигать жир снижается и начинает расти живот.
Gazeta.SPb 07:52
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия вчера в 07:16
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, сколько зарабатывает за выступление
RuNews24.ru 08:45
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Общество
«Яндекс» изменил структуру управления компанией
Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.
Lenta.ru 03:30
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Происшествия
Суд обязал Гриценко внести залог в почти 3 миллиона гривен
Сегодня, 18 ноября, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения главе Укрэксимбанка Александру Гриценко, задержанного за отмывание денег: его освободили в зале суда и обязали внести залог в почти 3 миллиона гривен.
Новостной фронт 10:50
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 вчера в 06:04
Общество
Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад
В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.
Комсомольская правда вчера в 10:54
Общество
В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
Депутаты Государственной думы подготовили поправки к разрабатываемому законопроекту о домашнем насилии, которые уточняют понятие «преследование».
RT на русском 02:13
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Здоровье
Работа поликлиник будет оптимизирована
В пояснении к проекту говорится, что данные изменения направлены на оптимизацию работы поликлиник и других медицинских организаций, на сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения, пишет «Парламентская газета».
Smolnarod.ru 07:20
Политика
Грызлов призвал Киев не надеяться на пересмотр Минских соглашений
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов призывает Киев воздержаться от провокационных заявлений о будущем Донбасса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11:11
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:25
Футбол
Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России
Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России.
Pravda.Ru 01:21
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Музыка
КП: София Ротару вернется на российскую сцену
Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
БИЗНЕС Online вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва вчера в 08:24
Происшествия
Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте
В минувшую пятницу на следственном эксперименте историк, доцент СПбГУ Олег Соколов попытался свести счеты с жизнью.
Невские Новости 10:15
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38