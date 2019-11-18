с чего всё началось

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты".

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев отреагировал на угрозы Леры Кудрявцевой В ответ Шепелев пошутил, что если бы захотел найти себе женщину для прикрытия, то обратился бы к Лере Кудрявцевой, но при этом, произнося это, Дмитрий не стал называть её имени.

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Футбол «Зенит» отдал 20 млн рублей за лучшего молодого игрока Москвы В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Футболист является воспитанником «Локомотива».

Политика Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение.

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Политика Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.

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Общество «Яндекс» изменил структуру управления компанией Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

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Общество Уровень воды в Венеции после пика наводнения постепенно пошел на спад В воскресенье, 17 ноября, уровень воды в Венеции перестал расти и постепенно пошел на спад.

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Здоровье Работа поликлиник будет оптимизирована В пояснении к проекту говорится, что данные изменения направлены на оптимизацию работы поликлиник и других медицинских организаций, на сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, экономию ресурсов системы здравоохранения, пишет «Парламентская газета».

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Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Музыка КП: София Ротару вернется на российскую сцену Певица София Ротару, отказавшаяся от концертов в России в 2018-м, вернется в Москву. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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