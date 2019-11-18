Футбол

Вести.RuВести.RuПрезидент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты".
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Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
ФК Ростов07:56

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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

Sport24.ru07:41

ФК «Ростов» снова стал объектом спекуляций

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Покинуть ФК «Ростов» потребовали от президента клуба

Rostov gazeta09:12

Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги

Блокнот Ростов-на-Дону09:08

Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

РБК Ростов-на-Дону08:06

Президент ФК «Ростов»: ни Карпин, ни игроки не собираются уходить из команды

Don2408:30

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Газета.Ru08:13
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:51, Вашингтон
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Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
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Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

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Газета.Ru вчера в 10:14
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Рублёв в стартовом матче Кубка Дэвиса победил хорвата Гойо

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Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
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Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
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Знаменитость избавилась от локонов, не пожалев длинные волосы. Сама певица осталась довольна работой мастеров и стилистов.
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Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
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В американском городе Дункан (штат Оклахома) неизвестный устроил стрельбу в супермаркете Walmart, пишет издание Duncan Banner.
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Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек

На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российская газета вчера в 10:31
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Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия и Франция должны повлиять на Украину для выполнения минских соглашений.
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Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ 01:57
Армия и оружие

Турция угрожает продолжить операцию в Сирии

МИД Турции заявил, что военные страны готовы возобновить операцию на севере Сирии, если район не будет освобожден от курдских «террористов», 18 ноября передает агентство Reuters.
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Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

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За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
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Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень

"В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".
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Кетогенная диета защитила мышей от гриппа

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
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Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

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Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
Lenta.ru 05:27
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Путин поддержал строительство моста через Лену

Президент России Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию.
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Армия и оружие

В Сирии подожгли российский патруль

Российские и турецкие военные начали совместно патрулировать территорию на северо-востоке Сирии, в 160 километрах от населенного пункта Кобани 5 ноября.
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Армия и оружие

Для танка Армата испытывается новейший управляемый снаряд

В ближайшее время выйдет на заключительный этап новейший управляемый снаряд для российских танков.
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ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что на данный момент бывший доцент СПбГУ Олег Соколов чувствует себя прекрасно, отказавшись от дальнейших комментариев.
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