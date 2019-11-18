Футбол
Вести.RuПрезидент «Ростова»: работу клуба парализуют прошлые долги
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц сделал официальное заявление, в котором прокомментировал текущее положение дел и пояснил суть возникших проблем. Глава ростовчан посетовал на финансовые "хвосты".
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростов07:56
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