с чего всё началось

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК. Заявление опубликовано на сайте «Ростова».

Политика «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа «Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.

Происшествия В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.

Экономика В России предложили установить минимальную планку зарплат бюджетников В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает установление минимального размера месячной оплаты труда не ниже двукратной величины прожиточного минимума для работников бюджетной сферы в регионах.

Экономика Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одну из московских больниц.

Общество В России резко выросло число персональных банкротств граждан В России в 2019 году в полтора раза увеличилось число персональных банкротств, говорят данные проекта ОНФ "за права заемщиков".

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Авто В России появится обновленный Jaguar XE Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.

Политика Ульянов: Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Великобритания не считают нужным заключать договор с Россией и США в сфере стратегических наступательных вооружений.

Технологии Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.