Футбол

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК. Заявление опубликовано на сайте «Ростова».
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Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
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