Футбол
КоммерсантъПрезидент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам с открытым письмом, в котором рассказал о финансовых проблемах ФК. Заявление опубликовано на сайте «Ростова».
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростов07:56
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Политика
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Экономика
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Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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В законопроект о домашнем насилии внесли понятие «преследование»
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Авто
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Российские дилеры бренда объявили старт продаж обновлённого седана Jaguar XE 2020 модельного года.
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В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Футбол
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Капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба хочет стать лучшим бомбардиром отборочного раунда чемпионата Европы-2020.
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Ульянов: Франция и Британия не собираются заключать договор по СНВ
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Общество
Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз
На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
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В смоленских школах и садах выявили нарушения в питании детей
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Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы
Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.