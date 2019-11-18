Футбол

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуПрезидент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц выступил с официальным заявлением, касательно ситуации в клубе. Оно опубликовано на сайте команды. По словам Арутюнянца, ФК «Ростов» для него – это «это больше чем бизнес», и он чувствует себя ответственным за все, что происходит в команде и вокруг нее.
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с чего всё началось

Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
ФК Ростов07:56

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Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах и назвал главные задачи клуба

Sport24.ru07:41

Покинуть ФК «Ростов» потребовали от президента клуба

Rostov gazeta09:12

Президент «Ростова» рассказал, откуда в клубе долги

Блокнот Ростов-на-Дону09:08

Президент «Ростова» выступил с обращением о ситуации в клубе

Газета.Ru14:56

Президент ФК «Ростов»: прошлые долги всплывают и создают нам проблемы

РБК Ростов-на-Дону08:06

Президент «Ростова» рассказал о финансовых проблемах клуба

Коммерсантъ08:49

Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе

RT на русском09:27
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
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Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
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Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
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Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
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Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

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В Забайкалье при пожаре в жилом доме погибли три человека

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Михаил Боярский сопровождал внучку Катерину на балу дебютанток Tatler.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе

Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
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Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Lenta.ru 20:28
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В Сирии попытались сжечь российский патруль

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В Петербурге пропали два высокопоставленных таможенника

По данным издания, начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев пропал в начале прошлой недели.
Агентство Телеграф 10:03
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Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
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Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

RT на русском вчера в 16:15
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В конце ноября уральцы смогут увидеть в небе МКС и спутники Илона Маска: рассказываем как

МКС — В конце ноября и начале декабря по вечерам сразу после захода Солнца строго по расписанию в юго-западной части неба можно будет увидеть Международную космическую станцию, — сообщил инженер.
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Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

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Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского

Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
URA.Ru 17:57
Армия и оружие

Ким Чен Ын на учениях десантников заявил о важности подготовки к войне

Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил в понедельник учения военно-воздушных сил и сил ПВО и подчеркнул необходимость повышения готовности страны к войне, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
РИА Новости вчера в 20:59
Политика

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

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США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Академик Асеев назвал «дурью» обыски в сибирском отделении РАН

По данным следствия, в 2014 году Скубневский, будучи управляющим делами Сибирского отделения РАН, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН Александром Асеевым на безвозмездной основе договор служебного найма коттеджа.
Газета.Ru 08:17
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Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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Политика

США не предпринимали шагов по выходу из Договора по открытому небу

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