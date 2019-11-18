с чего всё началось

Президент клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Арташес Арутунянц назвал причины, по которым в клубе с задержками выплачивается заработная плата.

Президент «Ростова» рассказал о финансовой ситуации в клубе

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Политика Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита "нормандской четверки".

Общество Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.

Происшествия Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.

Политика Макей: Союзные отношения России и Белоруссии выйдут на новый уровень "В ближайшее время союзные отношения между странами должны выйти на качественно новый уровень", — сказал белорусский министр Он отметил, что по поручению президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко правительства двух стран "ведут интенсивную работу по подготовке согласованных предложений, направленных на углубление союзной интеграции".

Общество Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.

Политика Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти «Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.

Общество Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван Автор инициативы не видит в ней срочности после реструктуризации «Яндекса» Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин намерен отозвать «на доработку» законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых информационных ресурсах после решения «Яндекса» об изменении структуры корпоративного управления.

Футбол Ростовский СКА сыграл против ЦСКА Футбольный клуб СКА (Ростов-на-Дону) в товарищеском матче проиграл московскому ЦСКА, играющему в российской Премьер-лиге, со счетом 1:5.

Политика В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.

Происшествия Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.