Футбол

RT на русскомRT на русскомПрезидент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак»

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера команды Валерия Карпина на пост наставника московского «Спартака».
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Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак»

RT на русском07:25

Президент ФК «Ростов» прокомментировал уход Карпина в «Спартак»

Панорама Ростова-на-Дону07:50

Глава «Ростова»: «Карпин в „Спартаке“? Он наш тренер, но в футболе всё быстро меняется»

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Президент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак»

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Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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