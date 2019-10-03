Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера команды Валерия Карпина на пост наставника московского «Спартака».

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