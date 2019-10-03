Футбол
RT на русскомПрезидент «Ростова» высказался о возможном уходе Карпина в «Спартак»
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном назначении главного тренера команды Валерия Карпина на пост наставника московского «Спартака».
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Армия и оружие
Российская авиация присоединилась к ударам по сирийскому городу Кабани
REGNUM 01 октября в 07:25
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Игры
Игра Call of Duty: Mobile вышла на мобильные устройства и ПК
Игру поддерживают мобильные устройства, а также ПК, для которого запущен эмулятор GameLoop.
Актуальные Новости 01 октября в 20:09
Политика
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемой должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
РБК 06:46
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 01 октября в 05:30
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали об условиях отвода войск в Донбассе
Основным условием для начала разведения войск на участках у линии соприкосновения сторон в Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней, заявили 2 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.
REGNUM вчера в 11:07
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — Россия газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов «Газпрома», — заявил Витренко.
RT на русском 05:29
Происшествия
Полиция проверяет «бойцовский клуб» в московской школе
Говорит Москва 05:57
Политика
Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).
Daily Storm вчера в 12:01
Общество
«Дальпитерстрой» погасил задолженность перед ГУП «ТЭК СПб»
Ранее в ГУП заявили, что предприятие добилось ареста имущества строительной компании из-за задолженности в 10 млн руб.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:18
Единоборства
Украинский футболист Нойок: у нас страна православная, не надо нам гей-парадов
Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок заявил, что выступает против ЛГБТ-парадов, а также рассказал о советской закалке.
Чемпионат 07:33
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Космос
«Союз МС-12» отстыковался от МКС
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-12", на борту которого находятся россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и первый в истории представитель Объединенных Арабских Эмиратов в космосе Хазаа аль-Мансури, отстыковался от Международной космической станции и отправился к Земле.
ТАСС 03:42
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Политика
Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца
Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».
Kazanfirst.ru 04:40
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Петербурге
LiveSport.ru вчера в 16:53
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Происшествия
В Париже мужчина с ножом напал на полицейских
В центре Парижа мужчина с ножом напал на пятерых полицейских в здании префектуры полиции Парижа.
Интерфакс 08:06
Гаджеты
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews 07:27
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ
Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 01 октября в 04:12
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
"Интер РАО" сообщила о возобновлении поставок электроэнергии Украине, которые фактически были прекращены в 2015 году.
Московский Комсомолец вчера в 12:50