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Президент США Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории

Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории, который случается раз в шесть-восемь поколений.
РИА Новости
Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе выступления на заводе в штате Алабама, где производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает
 РИА Новости.
BFM.ru
Байден пояснил, что считает события на Украине "первой реальной битвой" между демократией и автократией в современных условиях.
РИА Новости
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Президент США Джо Байден назвал кризис на Украине «поворотным пунктом в истории»
Lenta.ru17:32
Президент США Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории
РИА Новостивчера в 15:20
Президент США Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории
Газета.Ruвчера в 15:56
Байден назвал ситуацию на Украине первой реальной битвой между демократией и автократией
Радио Sputnikвчера в 15:51
Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом в истории
Коммерсантъвчера в 15:44
Байден назвал события на Украине поворотным пунктом истории
Московский Комсомолецвчера в 15:24
Президент США Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории
Известиявчера в 16:14

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