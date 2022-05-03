Очередной пакет санкций, который готовит Евросоюз, предполагает отказ от закупок российской нефти в течение шести месяцев и прекращение импорта нефтепродуктов к концу года, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников, информированных о ходе дискуссии.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.