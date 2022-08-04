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Президент США Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО

Президент США Джо Байден в среду поприветствовал решение сената, одобрившего резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, и выразил готовность подписать необходимые для расширения альянса документы.
РИА Новости
Президент США назвал состоявшееся ранее днем голосование в сенате "историческим" и выразил благодарность конгрессменам за проявленную по данному вопросу поддержку.
РИА Новости
"США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности", - подчеркнул Байден.
РИА Новости
В поддержку резолюции высказались 95 сенаторов при необходимом пороге в 67 голосов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Байден пообещал подписать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
ТАСС20:32
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Lenta.ru20:29
Байден остался доволен решением Сената по расширению НАТО
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Президент США Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО
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Байден заявил о готовности подписать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
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