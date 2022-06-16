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Президент США Байден заявил, что вводил санкции против России как главнокомандующий

Президент США Джо Байден заявил
, что принимал решение о введении антироссийских санкций, спровоцировавших кризис на мировых рынках топлива и продовольствия, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.
РИА Новости
Введение антироссийских санкций на фоне событий на Украине было для США «наилучшим выбором».
BFM.ru
Президент США утверждает, что, не встретив отпора, Россия якобы продолжала бы продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея бы агрессивнее реализовывали свои ядерные амбиции.
РИА Новости
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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