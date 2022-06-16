Президент США утверждает, что, не встретив отпора, Россия якобы продолжала бы продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах покорения Тайваня, а Северная Корея бы агрессивнее реализовывали свои ядерные амбиции.
Сотни украинских семей остались без крова в Англии после того, как прибыли в страну по визам, предусматривающим обеспечение их жильем, сообщила британская газета Guardian со ссылкой на официальные данные.
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России, сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление.