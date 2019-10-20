Политика
Эхо МосквыПрезидент США Дональд Трамп исказил имя главы Пентагона Марка Эспера
Комментируя в Твиттере вывод американских военных из Сирии, президент ссылался на отчет "министра обороны Марка Эсперанто". Напомним, Эсперанто - искусственный международный язык с упрощенной лексикой. Пока неясно, была ли это ошибка или очередной эпатаж хозяина Белого дома.
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Общество
Малышева назвала три таблетки, нужные людям после 50 лет
Как сообщает ToDay News Ufa источник, чтобы отодвинуть преждевременную старость людям после 50 лет следует обратить внимание на три препарата.
ToDay News Ufa 13:48
Политика
Welt: Путин побеждает без войны
"Путин достиг того, о чем умные военачальники на протяжении всей истории только мечтали — победы без войны", — пишет автор.
Вести.Ru 11:40
Игры
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Экономика
Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.
ТАСС 17:03
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Общество
В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом
В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
День траура по погибшим при прорыве дамбы объявлен в Красноярском крае
Днем траура по погибшим при прорыве дамбы на реке Сейба в Курагинском районе объявили 21 октября в Красноярском крае.
Телеканал 360° вчера в 08:03
Армия и оружие
Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»
«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.
Телеканал 360° 18 октября в 11:25
Политика
Помпео не видел со стороны Вашингтона попытки давить на Киев
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что ни разу не видел, чтобы Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Украины в обмен на предоставление финансовой и военной помощи.
РЕН ТВ 11:37
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета вчера в 05:38
Футбол
Каррера может возглавить «Дженоа»
Чемпионат 16:30
Политика
Путин обвинил Запад в запугивании и шантаже африканских стран
Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые западные страны прибегают к запугиванию и шантажу правительств африканский стран, чтобы вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях.
РБК 17:42
Фигурное катание
Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия 03:43
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Политика
НАТО не видит смысла в моратории на размещение ракет средней дальности
НАТО не видит смысла в предложенном Москвой моратории на размещение ракет средней дальности в Европе, поскольку в альянсе полагают, что Россия уже развернула такие ракеты на своей территории.
ТАСС 14:07
Политика
Песков: операция Турции в Сирии может навредить урегулированию
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что операция «Источник мира», проводимая Турцией на северо-востоке Сирии, может навредить политическому урегулированию.
RT на русском 07:32
Футбол
Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца
Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат вчера в 14:35
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Футбол
Анюков принёс извинения за своё поведение в матче с «Оренбургом»
Защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков принёс извинения за своё поведение в матче 13-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 08:42
Политика
Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито
Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября. Нарухито стал 126-м японским императором.
РБК 17:07
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета 14:46
Общество
В столице Чили из-за беспорядков объявлено чрезвычайное положение
Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения.
Коммерсантъ вчера в 08:13
Здоровье
В Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
REGNUM 17 октября в 03:03
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудила подготовку встречи нормандской четверки, стороны также затронули ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает кабмин ФРГ.
РИА Новости вчера в 12:08
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Культуромания 18 октября в 07:36