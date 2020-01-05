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Эхо МосквыПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом
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Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана
Московский Комсомолец16:06
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