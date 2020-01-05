Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыПрезидент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Вашингтон может нанести удар в случае нападения на американских граждан или объекты, написал в своем твиттере глава Белого дома. Он добавил, что не считает необходимым формально уведомлять Конгресс о таком шаге.
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Трамп считает возможным несоразмерный ответный удар по Ирану без уведомления Конгресса

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Трамп заявил о возможности США ответить непропорционально на атаку Ирана

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Трамп уведомил Конгресс о возможности непропорционального ответа на атаку Ирана

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Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану непропорциональным ответом

Эхо Москвы17:34

Трамп предупредил Конгресс о готовности непропорционально ответить Ирану

Коммерсантъ17:36
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Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
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СМИ сообщили о ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша».
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Названы семь тревожных признаков мирового экономического кризиса

В списке оказалось семь пунктов. И, кажется, тревожные признаки мы наблюдаем уже сегодня.
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Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Об этом он заявил в эфире CNN Turk, передает ТАСС.
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Фанаты из Северной Америки предложили дать титул MVP (Самого ценного игрока) телекамере, которая внесла весомый вклад в финал решающей встречи молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
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Выявлены АЗС с некачественным топливом

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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Последний раз баррель Brent стоил дороже $70 в конце мая. Тогда взлет цен на нефть был также связан с событиями в районе Персидского залива.
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Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
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Австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре в Приморье

Австрийский режиссер Франц Хафнер совместно с российской съемочной группой ведет на Дальнем Востоке съемки документального фильма о судьбе популяции амурского тигра в России.
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Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

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