Политика
Эхо МосквыПрезидент США Дональд Трамп пригрозил санкциями Ираку
Трамп пообещал, что Вашингтон готов наложить на Ирак такие санкции, по сравнению с которыми меры против Ирана покажутся мелочью. Он также добавил, что американские военные не намерены покидать Ирак, пока тот не заплатит за построенную Штатами авиабазу.
Читать в источнике
Оценить485
с чего всё началось
"В случае проявления враждебности или если они сделают то, что мы посчитаем неприемлемым, мы введём санкции против Ирака", - цитирует его слова Reuters.Царьградвчера в 23:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Общество
Павел Дуров даст показания по делу Telegram 7 и 8 января в Дубае
Футбол
Орлов о Зобнине: «Что это за хавбек, который не может попасть по воротам? У него масса брака! И не ругайте Барриоса»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса и хавбека «Спартака» Романа Зобнина.
Здоровье
Японские эксперты рассказали, как избежать похмелья
Эксперт рассказал, как избавиться от похмелья после хороших посиделок в компании друзей.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм "Холоп" режиссера Клима Шипенко заработал в российском прокате с момента выхода на широкие экраны 26 декабря более 1 млрд рублей.
Экономика
В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа.
Общество
Брэда Питта и Дженнифер Энистон рассадят на «Золотом глобусе»
В воскресенье ночью пройдет 77-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус».
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Авто
Kia запретил продавать новый седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Армия и оружие
Кувейт опроверг предоставление базы для удара США по Ираку
Кувейт опроверг появившуюся в СМИ информацию о предоставлении базы для удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский военачальник Касем Сулеймани.
Политика
Захарова прокомментировала слова Мааса об угрозах Трампа
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса об угрозах Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию
Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае 3 января, сдался полицейским в Красноярском крае.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Энергетика
Впервые за полгода цена нефти Brent превысила $70
Армия и оружие
Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск из страны
Ранее, 5 января, парламент Ирака проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Общество
Ушел из жизни боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге ушел из жизни известный онколог Андрей Павленко, который боролся с раком желудка.
Гаджеты
Объявлена дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2
Согласно официальной информации, Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2 будут представлены 11 февраля.
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили с табличками встречать туристов
Шоу-бизнес
Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым
Елену Перминову поздравляют с помолвкой с Александром Лебедевым Знаменитость намекнула на скорую свадьбу.
Футбол
«Манчестер Сити» может купить защитника «Шахтера» Матвиенко
Для трансфера футболиста итальянского клуба "Манчестер Сити" придется потратить более 62 млн фунтов, а украинский игрок обойдется куда дешевле.
Армия и оружие
Индия намерена запустить производство российских АК-203
Появилось видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты Около 750 тыс. единиц АК-203 российского производства будут доставлены в Индию.
Хоккей
«Вашингтон» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме
Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. В итоге: 5:4 в пользу «столичных».
Авто
Mercedes-Benz отзывает 750 тысяч автомобилей
Армия и оружие
В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета
Армия и оружие
В США прокомментировали данные о приказе Трампа убить Сулеймани
Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада.