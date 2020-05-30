Политика
REGNUMПрезидент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России
Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках. Об этом 30 мая американский лидер заявил в своём Twitter.
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Ну вот опять. Вымышленные новости. CNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами: не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАНТВ 14:45
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Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
Общество
Несколько СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина
Несколько изданий сняли ранее опубликованные новости о пародии юмориста Максима Галкина на совещание президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщил The Bell.
Forbes вчера в 11:24
Армия и оружие
В Пентагоне подтвердили готовность войск к отправке в Миннесоту
В Пентагоне заявили, что ряд войск подготовлен к возможной отправке в Миннесоту, где вспыхнули акции протеста на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Газета.Ru 16:11
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала подаренные букеты цветов
Супруга форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис Instagram видео с подаренными ей букетами цветов.
Газета.Ru 05:52
Общество
Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса
Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
BFM.ru 15:04
Футбол
«Ювентус» готов включить Рабьо в сделку по покупке Погба
По информации Calciomercato, Ювентус предложил включить полузащитника Адриена Рабьо в сделку по обмену Погба.
Советский спорт 14:00
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20
Политика
«Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии
Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак».
REGNUM 13:02
Общество
В Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа.
Известия 13:26
Общество
Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома
На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна 10:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду
Вести.Ru вчера в 15:22
Космос
Ближайшая экзопланета оказалась еще больше похожей на Землю
О существовании планеты Проксима Центавра b астрономы догадались еще в 2013, а подтвердили ее наличие в 2016 благодаря спектрографу HARPS Европейского космического агентства.
Хайтек+ вчера в 10:11
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada
Автоновости дня вчера в 03:42
Здоровье
Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области
Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.
Вести.Ru 05:04
Здоровье
Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов
О пользе и вреде молочных продуктов до сих пор ведутся споры среди опытных специалистов нутрициологии и медицины.
Чемпионат 15:45
Общество
В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 69 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
ТАСС 15:49
Экономика
Украина пообещала МВФ не улучшать положение пенсионеров
Украина пообещала Международному валютному фонду (МВФ) не улучшать положение пенсионеров ради сохранения доступа к финансовой помощи.
Lenta.ru вчера в 10:47
Технологии
Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
Вести.Ru 27 мая в 14:40
Игры
Некоторым старым играм на Xbox Series X повысят разрешение или FPS
Игромания.ру 28 мая в 09:18
Футбол
В Краснодарском крае возвращение болельщиков на трибуны возможно на третьем этапе снятия карантинных ограничений
Как отметил первый замминистра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев, руководство региона и министерства поддерживают инициативу РФС о возобновлении чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги и тренировочного процесса при условии строго соблюдения требований Роспотребнадзора.
Администрация Краснодарского края 12:01
Политика
В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции
Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
Происшествия
При крушении самолёта Як-52 в Нижегородской области пострадал пилот
Богородск, Нижегородская область, 30 мая 2020, 19:45 — REGNUM Самолёт Як-52, предназначенный для учебных полётов, потерпел крушение в Нижегородской области.
REGNUM 12:45
Авто
Chevrolet Niva получил прибавку к цене
Автоновости дня 04:01
Армия и оружие
Китай изгнал американский эсминец из своих территориальных вод
В Южном военном округе КНР рассказали о провокации, которую устроили США у китайских территориальных вод.
ГЛАС.RU 02:53
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Российский актер и певец Алексей Воробьев снялся в небольшой роли в американском сериале "Космические войска" производства Nетflіх.
Культуромания 09:46
Общество
Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»
«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Армия и оружие
За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных
Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.
РИА Новости 13:39