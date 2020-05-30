Ну вот опять. Вымышленные новости. CNN обвиняет Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами: не могут обвинить Китай, потому что нужны деньги?

Вашингтон, 30 мая 2020, 22:07 — REGNUM Телекомпанию CNN раскритиковал президент США Дональд Трамп за её попытки обвинить Россию в происходящих в США беспорядках. Об этом 30 мая американский лидер заявил в своём Twitter.

Президент США обрушился с критикой на CNN за обвинения в адрес России

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