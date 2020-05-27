с чего всё началось

Здоровье Мясникова упрекнули в безграмотности Известного врача-кардиолога и телеведущего Александра Мясникова, который в последнее время стал рупором коронавирусного инфопотока, упрекнули в безграмотности. 44

Энергетика «Газпром» и Грузия договорились о цене на газ В апреле 2019 года Грузия и «Газпром» договорились о закупках газа в малом количестве, однако объемы и цена этих поставок не разглашались. 15

Шоу-бизнес Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки. 2

Здоровье Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы. 34

Технологии Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас. 364

Общество Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве 27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня. 257

Происшествия Трамп поручил ускорить расследование смерти афроамериканца в Миннесоте Вашингтон, 28 мая 2020, 10:36 — REGNUM В США ускорят расследование смерти афроамериканца, который скончался после жестокого обращения со стороны сотрудников полиции.

Наука Помочь в изучении тональных языков может не только музыка Когнитивные нейробиологи из Китайского университета Гонконга узнали, что носители кантонского языка имеют особенное развитие гена ASPM, и они лучше воспринимают лексические тона – тонкие изменения уровня тона, определяющие значение слова.

Общество Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят до 15 июня "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни", - говорится в сообщении. 85

Единоборства Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле. 1

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 32

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 4K

Общество СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове "Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 107

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Политика Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников. 1,8K

Шоу-бизнес Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов Американская певица Джессика Симпсон после третьих родов сильно поправилась и стала весить 108 килограммов.

Хоккей Капризов и Сорокин останутся в ЦСКА ещё на один сезон Руководство ХК ЦСКА может сохранить у себя в составе нападающего Кирилла Капризова и вратаря Илью Сорокина.