Коронавирус
Lenta.ruПрезидент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
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Здоровье
Врачи рассказали, как очистить сосуды от холестерина без лекарств
Очистить сосуды от избыточного холестерина естественным образом, без использования лекарств, эффективно помогает рацион, насыщенный магнием, рассказал кардиолог Уильям Дэвис.
Профиль вчера в 15:01
Космос
Пензенские уфологи зарегистрировали отлет космических «пришельцев»
Еще одной характерной особенностью в конце апреля было то, что масса таких объектов, достигнув космических высот словно взрывалась.
Пенза-взгляд вчера в 08:24
Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Коммерсантъ 10:56
Космос
Предложен способ связи с межзвёздными зондами
Вести.Ru 09:28
Общество
В ООН определили страну с самой высокой смертностью от COVID-19
Нью-Йорк, США, 28 мая 2020, 23:28 — REGNUM В Йемене зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19 среди всех стран мира, заявил 28 мая на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
REGNUM 16:28
Общество
Коронавирусу предрекли стать сезонным заболеванием
Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что коронавирус может стать сезонным заболеванием в будущем. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 20:37
Общество
Власти Подмосковья откроют парки, но рестораны и кафе будут закрыты
Власти Подмосковья в первую неделю июня открывают для посещений парки региона, но гулять там нужно в масках.
BFM.ru 14:39
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Происшествия
В Перми супружеская пара обманула дольщиков на миллиард рублей
В Перми оглашают приговор супругам, обманувшим дольщиков на миллиард рублей.
Вести.Ru 26 мая в 05:13
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки нового российского автомобиля
"Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля", – заявили ТАСС в Минпромторге.
Москва 24 21:01
Общество
В России с 1 июня вступает в силу множество различных нововведений
В июне в России появятся новые меры социальной поддержки граждан.
Новости Зеленодольска вчера в 05:23
Футбол
Легенда «Зенита» Анюков объявил о завершении карьеры
37-летний футболист "Крыльев Советов" Александр Анюков объявил о завершении карьеры.
Life.ru 06:41
Игры
Мистический шутер Industria обещает затронуть «глубокие темы»
Игромания.ру 10:51
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Киберспорт
Square Enix обязуется ежемесячно показывать Outriders
Игра напоминает микс Destiny и Gears of War Издатель Square Enix объявил, что будет организовывать ежемесячные специальные трансляции и рассказывать о разных аспектах деятельности польской студии People Can Fly, которая работает над шутером от третьего лица с ролевыми элементами Outriders.
Городской портал Новый Нижний вчера в 07:00
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM 14:09
Общество
Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках
Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru 07:38
Экономика
Почти половина россиян допускает уход от налогов в кризис
Доля россиян, которые готовы в ряде случаев уйти от налогов, выросла до 45%.
Солидарность 26 мая в 05:51
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Общество
В Челябинской области продлят режим повышенной готовности
Челябинск, 28 мая 2020, 17:25 — REGNUM Действующий в Челябинской области режим повышенной готовности будет продлён до 15 июня.
REGNUM 10:25
Происшествия
В Миннесоте привлекли нацгвардию США для разгона протестующих
Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз принял решение привлечь бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за возникших в регионе беспорядков на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции.
РБК 20:51
Кино
Apple примет участие в съемках нового фильма Скорсезе
Paramount Pictures станут дистрибьюторами. Подчеркивается, что решение было принято в связи с высокой стоимостью производства фильма.
МедиаКорСеть 06:06
Кино
Создатели «Пацанов» опубликовали два постера ко второму сезону
Постеры появились в официальном Twitter-аккаунте сериала.
Деловое.ТВ 14:42
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45