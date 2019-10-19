Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Вучича, она состоится в Сочи 4 декабря. С этим заявлением он выступил во время совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Вучич предложил назвать улицу в Белграде в честь Героя СССР

ТК Звездавчера в 23:52

Глава Сербии по-русски поблагодарил Россию и Путина за поддержку

РЕН ТВвчера в 15:53

Вучич рассказал о «высочайшем уровне» отношений между Россией и Сербией

РИА Новостивчера в 14:21

Вучич передал Путину ответный привет

Вести.Ruвчера в 13:50

Президент Вучич по-русски поблагодарил Владимира Путина за поддержку

ТАССвчера в 15:44

Вучич назвал дату своей встречи с Путиным

Известиявчера в 14:03

Украинское посольство отказалось поминать павших за освобождение Белграда

Евразия Daily18 октября в 15:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 01:17, Ашберн
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru 18 октября в 23:10
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК вчера в 21:58
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости вчера в 09:00
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель

РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие

Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов армией страны

Появление сирийской армии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов народной самообороны будет считаться объявлением войны Турции, заявил в субботу РИА Новости советник турецкого президента Ясин Актай.
РИА Новости вчера в 16:09
Авто

Рассекречен китайский кроссовер Chery Tiggo 7

От предыдущего Chery Tiggo 7 кроссовер унаследовал новый силовой агрегат — бензиновую рядную алюминиевую «турбочетверку» 1.6 TGDI мощностью 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, который, вероятно, будет работать в паре с 7-диапазонным «роботом» Getrag.
32CARS.ru вчера в 08:24
Футбол

Матч Кубка Англии был сорван из-за расистских выкриков

Крайне неординарный случай произошёл в матче четвёртого отборочного раунда Кубка Англии между «Харингей Боро» и «Йовил Таун».
LiveResult.Ru вчера в 21:08
Кино

В России стартовал показ «Малефисенты 2»

В российских кинотеатрах стартовал показ фильма "Малефисента: Владычица тьмы".
Piter.tv 18 октября в 08:00
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика

В Верховной раде Украины создали межфракционное объединение «Кубань»

Депутат от партии "Европейская солидарность", главой которой является Петр Порошенко, Алексей Гончаренко сообщил, что в рамках Верховной рады Украины создано объединение "Кубань", включающее в себя депутатов из разных фракций.
Капитал страны 17 октября в 13:43
Шоу-бизнес

В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24
Здоровье

Подготовлен план перехода на МКБ-11

План перехода российского здравоохранения на МКБ-11подготовлен и будет утвержден после обсуждения со специалистами.
Medvestnik.ru 18 октября в 17:19
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что около тысячи военных перебрасываются с северо-востока Сирии в западных Ирак для борьбы с ИГ.
Газета.Ru вчера в 23:06
Наука

Исследователи глубин океана показали на видео судьбу останков кита

Команда исследователей с научного судна Nautilus обнаружила на морском дне китовый скелет.
Ридус 17 октября в 20:21
Общество

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

В правительстве предлагают обязать банки проверять номера телефонов клиентов для верификации паспортных данных.
РИА Новости вчера в 22:13
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта

Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Наука

Чем нас лечат: псориаз. Зима близко

Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить эту болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные меры добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
Индикатор 17 октября в 11:34
Культура

Андрей Смирнов: «За всем придуманным в фильме стоят реальные фигуры»

В фильме Андрея Смирнова «Француз» в конце 50-х в СССР приезжают на стажировку несколько французских студентов.
Аргументы и Факты вчера в 17:01
Футбол

«Витесс» под руководством Слуцкого установил исторический рекорд клуба

Нидерландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, установил клубный исторический рекорд, сообщает gelderlander.nl.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования

РБК 18 октября в 18:33
Теннис

Умер российский теннисист Александр Волков

Ридус вчера в 09:14
Футбол

Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате

Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Чемпионат вчера в 15:30
Футбол

«Ди Си Юнайтед» с Руни проиграл c разгромным счетом в плей-офф MLS

Футбольный клуб «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона проиграл с разгромным счетом команде «Торонто» в матче 1/8 финала в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
REGNUM 00:52
Религия

На литургии Элладской Церкви в Салониках поминали раскольника Епифания

19 октября 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко, сообщает греческое издание Оrthodoxia.info.
Голос Правды вчера в 11:38
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество

В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

В правительство внесут законопроект, дающий Росстандарту право контрольных закупок на недолив топлива.
РИА Новости 00:57
Фигурное катание

Skate America. Степанова и Букин вторые в ритм-танце

В ритм-танце лучше всех выглядели американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Наши Александра Степанова и Иван Букин пока идут вторыми.
Вести.Ru вчера в 02:25
Наука

Раскрыто влияние перца чили на развитие рака

Учёные из Университета Маршалла в США обнаружили, что вещество капсаицин, присутствующее в перце чили, может помогать при раке лёгких.
Ferra вчера в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное