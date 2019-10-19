Политика
КоммерсантъПрезидент Сербии Вучич анонсировал встречу с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич объявил о предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Вучича, она состоится в Сочи 4 декабря. С этим заявлением он выступил во время совместного обращения с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Белграде.
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Общество
Украинцы пожаловались на унижения и издевательства в Польше
Как рассказал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько, который занимается соблюдением прав украинцев в Польше, людям, уехавшим на заработки, приходится сталкиваться с «вопиющими случаями убийств, избиений и унижений», в то время как полиция попросту игнорирует их заявления.
Известия 22:53
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Армия и оружие
Военно-строительная компания защитит военную стройку от банкротств
Комментируя указ президента РФ Владимира Путина о создании Военно-строительной компании, Иванов сказал: "Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения".
REGNUM вчера в 19:11
Происшествия
В Екатеринбурге подняли на поверхность тело второго погибшего рабочего
Тело второго сотрудника коммунальных служб, которого завалило грунтом в Екатеринбурге, подняли на поверхность в воскресенье, 20 октября.
Известия 23:02
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 17 октября в 13:05
Экономика
Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
Стала известна возможная причина прорыва дамбы в Красноярском крае
Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать сильный износ конструкций.
Gazeta.SPb 03:35
Кино
Минкультуры внедрит новую систему прозрачности господдержки кино
Министр культуры Владимир Мединский поделился, что в понедельник, 21 октября, ведомство запустит специальный проект, который задаст новый стандарт прозрачности системы государственной поддержки киноотрасли.
Российская газета 17 октября в 09:55
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Происшествия
Вахтовик рассказал об ужасах работы в артели, где погибли 15 рабочих
Бывший работник артели, в которой добывали золото в месте прорыва дамбы под Красноярском, рассказал об опасных условиях работы.
РЕН ТВ 22:53
Общество
Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года
Унесенный войной Рерих Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года.
ТАСС 17 октября в 01:16
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Политика
Захарова: британские власти нарушают права граждан
В своем посте в Fb Захарова сообщила, что четвертый год в Англии не могут реализовать итоги референдума, нарушая тем самым гражданские права всех проголосовавших.
Вести.Ru 13:13
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Космос
NASA: К Земле приближается астероид
Специалисты утверждают, что к Земле астероид приблизится 25 октября в 20:21. Он пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
МИР 24 вчера в 21:06
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого установил новый клубный рекорд
После десяти туров команда Слуцкого набрала 23 очка, что является новым рекордом клуба.
RT на русском 17:31
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Религия
На литургии Элладской Церкви в Салониках поминали раскольника Епифания
19 октября 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей во время литургии в Салониках, в сослужении иерархов и предстоятеля Элладской Православной Церкви архиепископа Иеронима, упомянул на Великом Входе в числе предстоятелей Православных Церквей и имя главы ПЦУ Епифания Думенко, сообщает греческое издание Оrthodoxia.info.
Голос Правды 11:38
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Политика
Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза
Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service вчера в 04:14
Здоровье
Продолжительность жизни увеличивают кофе, молоко и апельсиновый сок
По словам экспертов, регулярное употребление молока в умеренном количестве поможет продлить жизнь и снизить риск развития сердечных заболеваний на 15-20%.
МедиаПоток 17 октября в 05:27
Политика
Трамп отказался проводить G7 на своем курорте в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral Miami.
Газета.Ru 22:30
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.
Телеканал 360° вчера в 08:29
Происшествия
В Турции погибла пятилетняя девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК 05:45
Общество
Основатель Space X Илон Маск оценил качество российского образования
Основатель Tesla и Space X Илон Маск, выступивший на краснодарском форуме «Дело за малым!», назвал российское образование хорошим.
РБК вчера в 18:33
Политика
МИД Украины направил России ноту из-за гуманитарной помощи Донбассу
Пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с доставкой в Донбасс очередной партии гуманитарной помощи для населения.
Взгляд.ру вчера в 10:46
Происшествия
Макгрегор вновь обвиняется в сексуальном насилии
Газета.Ru 17:15